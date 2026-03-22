港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮

港人北上消费，以电子支付处理食买玩行已是常态，不过，有港人近日在社交平台发文求助，指自己以电子支付乘坐深圳地铁，结果却变「搭霸王车」，其后更出现锁App无法再用。

港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致↓↓↓↓

该名港人在「深圳大湾区好去处开心share」facebook专页发帖表示，在深圳搭完地铁后，「正常出闸后,发现没有扣钱」，当时支付宝亦未有任何扣款通知。

他原以为只是系统延迟，岂料当他想再次入闸前往下一个目的地时，却发现乘车码已「不能使用了」，他上载了一张手机截图，只见支付宝App的深圳地铁乘车码页面，正中央弹出一个巨大的感叹号，并写着「无法使用乘车码」，下方细字则提示「请连接网络以更新乘车码」，情况相当尴尬。

奇怪的是，楼主表示，检查了乘车纪录，发现「没有了这天的纪录，只有对上一次」，尝试「补登行程又没有欠费」，令他百思不得其解，只好上网求教：「现在可以有什么辨法」。

网民吁找客服

面对楼主的困境，不少热心网民建议求助官方最实际，可直接找地铁职员或致电支付宝客服：「呢啲情况梗系问客务啦」、「即时内地地铁客服可以帮到你解决」。

有网民又大派定心丸，表示自己亦曾遇过入闸扫码不成功，最后改用另一电子支付工具，几天后却发现原来的支付宝被扣钱，他致电香港客服，对方解释为「系统问题」，并在他提供另一支付工具的付款纪录后，「用礼券形式俾返相同金额我，无得直接退款」。

过来人揭原因教解决方法

其后多名类似经验的过来人纷纷留言，指出问题的症结极可能在于「网络」：「好明显网络原因」、「没网络……」、「Unconfirm txn（未确认交易）」，有网民便解释：「当时网络差支付唔到，下次再搭就会扣钱」，认为只是扣款延迟。

有网民分享亲身经历：「过几天会扣，我上次就是咁。我打去问，人在香港，点解会扣钱。佢话上次扣唔到。」另一位网民亦称：「之前试过同款深圳搭车无法扣款，第三日系香港境内显示付款」，看来即使回到香港，这笔「走数」的车费最终还是会被追回。

有网民安慰楼主不用担心，「佢哋有办法追踪你边度上车落车」，分享自己曾在广州因人流过多未有拍卡入闸，结果「过咗两个礼拜咁上下佢就扣返我钱呀」。

为免再遇上网络问题，不少网民建议准备后备方案，有人提议「点解唔常备深圳通呢」，认为实体卡「比较方便」。有人则推荐其他手机支付App，例如「改用云闪付乘车码，每日每卡一次半价」，向楼主提供更多元化的选择。

来源：深圳大湾区好去处开心share＠facebook

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