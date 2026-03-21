不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮

一名外佣由于不满经常被少主人斥责而心生不忿，早前以一杯加料汽水侍候，港爸见到加冰的汽水浮著一笃水母状分秘物觉可疑，于是想出了拆穿妙计，令涉事外佣立马招认，做坏事的下场亦在网上曝光。详情见下图及下文：

不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光逐张睇↓↓↓↓

楼主：阿仔同姐姐关系麻麻哋

楼主早前在社交平台facebook群组「聘请工人姐姐关注组」上载短片及相片发帖，留言指「阿仔同（外佣）姐姐关系麻麻哋，啱啱怀疑佢加料，大家觉似唔似口水或者痰？ 应该点样处理？😢」。

网民看到「加料」汽水照片后，大都认为当中的异物「似系痰」、「明显痰」、「鼻涕」，有人则指「杯汽水有条水母咁嘅嘢，我都睇唔出系乜」。

网民接著狂轰事件「好呕心」、「黐线」、「想呕」、「好核突呀」、「变态」、「好暗毒」、「好恐怖，黐线㗎」，并估计「今次系痰，下次就系屎㗎啦」。

楼主自爆拆穿妙计

网民纷建议解雇这位「加料」外佣，指「炒喇」、「炒咗佢啦」、「防不胜防！！炒！！」，有人自爆「炒得啦，都唔知系咪第一次啰，我件货仔10日炒咗，做嘢唔得都仲可以忍下，但对小朋友有害嘅情况我忍唔到即刻请佢扯」。

于是有网民给楼主献计——「你应该将成杯嘢攞去俾佢睇问佢系乜嘢，如果佢话唔知，你就同佢讲话如果你唔知就攞去化验」，亦有人直接提出「同佢讲一系坦白，一系拎去化验，验到有就send（传）去入境处，即时ko（击倒）」。

楼主随后证实正是采用类似策略来拆穿，指「就系用咗呢个方法，佢最尾佢承认咗，咁啱我太太真系做Lab（化验所）」。

楼主还透露后续处理，称「逼供，佢自己招就不追究，自己辞职走，唔认就报警处理，跟住佢签埋张纸承认」、「佢自己承认了，即晚炒咗」、「最终佢认咗，即晚炒了」。

楼主：试过汉堡包搽朱古力酱

有网民追问「你有冇问佢点解要咁做？」或「咁佢有冇讲系咩嚟？」。事主证实汽水浮面的是「口水」，并指「佢针对我个仔，我哋对佢好好」，因「我个仔成日闹佢」、「阿仔确实成日话佢，我哋就对佢好好」、「平时已经成日整我个仔，例如汉堡包搽朱古力酱⋯⋯」。

有网民顺道分享类似的外佣「加料」经历，指：

•我细个嘅时候，因为我同妈讲话工人姐姐揾我个妹出气（当日我妈早上话过工人姐姐），之后晚上餐饭佢喺我最爱嘅番茄炒蛋里面加咗尿液，食咗一啖就感到唔同味，然后我妈试咗一啖后，拎咗成碟俾佢叫佢自己食，然后佢认咗，𠮶日即炒。

•以前细个屋企有姐姐𠮶阵我发咗个姐姐脾气然后出咗街，我妹同我讲当晚切咗碟有蒜头味嘅梨俾佢食，佢话个味好呕心差啲呕出嚟。

因应事件，有网民充满防范地指出：「虽然我同姐姐关系好，但我杯嘢，自己饮自己倒🤣」。

资料来源：HappyPeapod4155＠facebook聘请工人姐姐关注组

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