男友屋企过夜被阿妈闹Cheap 港女呻苦掀两代价值观大战 后续神展开：男友1举动获赞｜Juicy叮

有港女在社交平台发文呻苦，她询问「拍拖去男朋友屋企过夜好cheap？」事源楼主到男友家中过夜，但因男友没有自己房间，两人一同「瞓厅」，事后被妈妈发现后大骂「好cheap」，楼主心感委屈，帖文迅即爆红，并掀起网民有关两代价值观的大辩论。

男友屋企过夜被阿妈闹Cheap 港女呻苦掀两代价值观大战 后续神展开：男友1举动获赞↓↓↓↓

有港女在社交平台发帖，因被母亲骂而向广大网民诉苦，她在帖文中简述了情况：「拍拖去男朋友屋企过夜好cheap？ps 男朋友瞓厅」，并补充自己多数在男友家人仍在睡梦中时便会离开。

楼主指出，这个行为被妈妈知道后，却换来一句愤怒的「你好cheap」，令她深感委屈。

一句「好cheap」辣㷫两代人

帖文一出，网民反应两极，不少留言支持楼主的母亲，认为她妈妈的反应不无道理，网民纷纷指出所谓「cheap」，并非指过夜或婚前性行为本身，而是指在「瞓厅」这种缺乏私人空间和尊重的情况下仍然接受过夜，是一种贬低自己身价的行为。

有网民直言：「一个女仔，点解要去人地屋企训厅咁傻猪猪」，更有为人父母的网民表示：「如果我个女咁做，我掌上明珠咁养大既宝贝女咁样，我都会好angry，可能会喊。」在批评楼主的网民眼中，真正爱锡女友的男生，绝不会让她和自己一起委身于客厅。

楼主剖白原生家庭伤痛：我唔知咩系锡自己

面对负评，楼主其后再发文剖白自己的内心世界，她坦言，由于原生家庭的关系，「由细到大屋企人都唔系好锡我」，导致她没有所谓「身唔身价」的概念，亦难以理解网民口中的「自爱」，她写道：「所以我都唔知咩系锡自己唔锡自己。」

在与网民的对答中，楼主更透露，其实自己在家中也是睡在客厅，这也许解释了为何她不认为「瞓厅」是个大问题：「可能因为我同佢本身喺屋企都瞓厅，所以就有错误价值观」。

对于网民「贬低自己」的指责，她显得既无奈又迷茫：「大家话妈妈如珠如宝养大我，但系我咁下贱......我真系听唔明大家讲嘅cheap唔cheap。」

网民激辩：尊重、自爱、世代价值观

网民热烈讨论，当中折射出不同世代和背景下的价值观碰撞，不少网民苦口婆心，认为楼主的首要课题是学懂「自爱」。

有网民用手袋比喻：「如果你买咗个好平嘅手袋，返到屋企可能随手掉落地下......但系如果用紧一个几万蚊嘅手袋......你会珍惜佢保护佢 小心轻放。」认为女生要先自重，别人才会尊重你，而去男友家瞓厅，正是一种「唔需要付出太多都好容易妥协」的表现，长远会令对方不懂珍惜。

有部分网民对楼主表示同情和理解，认为她的原生家庭背景，令她对「爱」的理解与别不同：「好多人（网民）习惯咗屋企人嘅「贬低先叫关心」就会觉得其他人（你）咁样都系正常，其实好多家庭都唔系咁。」他们鼓励楼主，即使不被家人「当成宝」，也要学会爱自己，因为「你值得更好嘅享受」。

另有网民则从更现实的角度分析，指出在男方家人眼中，即使他们口里说「欢迎」，内心也可能觉得被打扰：「有次听到佢妈同家姐狂讲依个细佬嘅女友，话佢好烦成日嚟瞓......话佢冇屋企番架咩」，提醒楼主不要尽信表面的客气说话。

此外有网民则认为「都咩年代」，指责批评楼主的人思想「清朝」。他们认为只要你情我愿，没有打扰别人，就没有问题：「我系觉得我同佢开心就得。」

沟通后转机：男友承诺Book酒店

在争议声中，楼主其后再留言表示已和男友沟通，而男友的反应亦相当积极，楼主在回应中多次提及：「同男朋友沟通过，佢话知道令到我妈唔开心，佢话以后都会book酒店，或者送我返屋企。」

男友的体贴行为，让不少原本态度强硬的网民也软化下来，认为这证明了男友是在乎楼主的：「喺呢件事上面都睇得出男朋友在乎你，咁就可以啦，祝你哋幸福。」楼主亦认同「另一半点做最重要」，认为事情已得到解决。

来源：Threads



