跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮

有巴士乘客早前在车上丢失卡套，同一时间失去身份证、八达通、学生证和回乡证，花钱补领费时费心费力之余，还眼巴巴看著检获八达通的疑似贼人连日狂嘟，买餐、买食物，还在两天内嘟足9次汽水机。

不过有眉精眼企的网民根据失主手机app的消费纪录，凭一交易抽丝剥茧，似乎锁定贼人的嘟卡消费地点兼身份。详情见下图及下文：

跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份逐张睇↓↓↓↓

楼主：可唔可以唔好咁贪心

楼主日前在社交平台Threads以「失物协寻」为题上载相片发帖，留言指「其实做人可唔可以唔好咁贪心😓😓，前日成个卡套跌咗喺巴士，入面有身份证、八达通、学生证……大佬你用我八达通都算啦，可唔可以还返啲证件俾我，报失身份证已经用咗我几旧水，仲未计要特登抽时间去整😀 」。

已报失八达通的楼主在回应栏附上失物详情补充——「9/3/2026早上8点至9点于荃湾至观塘巴士40P遗留一个浅啡色皮卡套，卡套上印有YＸＸＸＸ，卡套内有八达通身份证以及回乡证，如果有人执到，请pm（私讯）我，感谢」，指发帖是希望透过「大数据可以推到俾执咗𠮶人睇到啦😔😔」。

贼人爱买汽水散财？

相中见到疑似贼人买餐、买食物之余，还在两日嘟足9次汽水机。有网民笑言对方「对可乐好执著㖞」，有人甚至笑称「我以为佢拎去买股票🤣🤣」。

无独有偶，有网民分享了自己遗失八达通后被盗用的经历，对方也透过「买可乐」散财——「之前唔见八达通之后都系系咁俾人攞张八达通去买可乐💀」，于是有人笑言「落深水埗睇有冇条肥仔攞住好多支可乐」。

另有人有类似的买汽水或饮品见闻，指其母亲失卡后，「执到𠮶个人每朝准时7点半都会揿汽水机，500几蚊揿咗佢几个月」，不禁怀疑是否与楼主遇上「同一个贼」、「我试过（八达通）被人执到，见到记录被每日买两次珍珠奶茶」。

有人还指，即使丢失的八达通余额不多，仍难逃被盗用，称「在机场跌八达通卡入边得28蚊都俾人执，报失𠮶阵剩低有21蚊」，感叹「个贼真系好cheap（品质很差）」。

网民锁定贼人消费点兼身份

有精明眼网民则如侦探查案般抽丝剥茧，从楼主手机app的消费记录看出端倪，推测出疑似贼人的嘟卡消费地点甚至身份。

有网民提醒楼主，其中一项79.2元的消费项目，涉事的店铺「喺机场有舖头，79.2大概系员工有折……，有机会揾到佢，因为有cctv（天眼）…；另有人因为这笔消费而附和「似系喺机场用㖞」。

网民并补充「应该系staff（员机）执到，机场食嘢有毫子尾，九成系staff」，其透露机场员工休息室摆有相关的汽水机；另有人大胆猜测，指两天内嘟足9次汽水机，「应该喺员工休息室懒系嘢系咁请人饮嘢」。

八达通报失服务

八达通官方网页提供报失服务，只须提供身分证明文件号码及出生日期，便可报失八达通。不过，八达通报失服务只适用于个人八达通、八达通自动增值服务及已绑定八达通用户；并要留意，失主需付报失八达通服务费，详情见下图↓↓↓↓

八达通网页截图

八达通报失服务：https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/customer-service/report-lost/index.html

资料来源：kammaua＠Threads

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