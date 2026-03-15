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「泰国旅行团」逼爆红磡观音庙 集体向「马路」参拜？背后原因超意外 网民热议：「拜神经济」成新出路？｜Juicy叮

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更新时间：16:04 2026-03-15 HKT
发布时间：16:04 2026-03-15 HKT

红磡观音庙正值「观音开库」，有网民发现有大量泰国旅行团逼爆庙宇内外，而最特别的是大量泰国人「仲要唔系向庙入面拜咁奇怪」，受眼前的景象所震撼，他不禁惊呼：「好夸张，点解咁多泰国人嚟拜神借库？！」「仲以为自己喺泰国。」帖文引出知情者透露背后原因，而网民亦热议本港旅游新出路是否可靠「拜神经济」。

「泰国旅行团」逼爆红磡观音庙 集体向「马路」参拜？背后原因超意外 网民热议：「拜神经济」成新出路？↓↓↓↓

红磡观音庙正观音开库，有网民昨日（14日）到观音庙，被眼前的景象所震撼，不禁惊呼：「好夸张，点解咁多泰国人嚟拜神借库？！仲要唔系向庙入面拜咁奇怪」。

从楼主上载的相片及影片可见，观音庙外人头涌涌，排队人龙长得望不见尽头，将整条街道挤得水泄不通，当中大部分竟然是来自泰国的旅行团！现场气氛热闹，不少泰国游客手持香烛和祭品，在庙外围栏前面向马路就地朝拜，场面壮观，令楼主笑言：「我影下相先去排队，仲以为自己喺泰国。」

庙宇惊现泰文告示 楼主：以为自己喺泰国

楼主其后更上载了一张在观音庙内拍摄的告示相片，相中清楚可见，除了中文和英文，庙方更贴心地提供了泰文翻译，无论是「借库物品」的价钱，还是祈福的步骤，都一一用泰文列明。

楼主见状亦不禁表示：「证明系主力顾客，观音庙都有泰文」，有网民亦补充，其实沙田车公庙等港人热门的庙宇「直情有泰文signage（告示），癫～～」。

泰国网红中奖一传十、十传百？ 

究竟为何泰国人会对香港的观音借库如此趋之若鹜？综合网民留言，原来背后大有原因，有网民引述一位酒店经理的说法，指曾有泰国网红到红磡观音庙参拜后，「返到泰国中咗两次lucky seven」，事迹一传十、十传百，令观音庙在泰国声名大噪。

有网民亦指出，可能与泰国推行环保政策，禁止烧香有关，因此信众转到香港参拜，并认为「好灵验」。

眼见一车车的旅行团涌港，不少网民都认为这是香港旅游业的好现象，笑称「香港旅游业终于揾到新路」，有网民指：「呢啲拜神经济学，真金白银搭飞机有住酒店，年头一次年尾又来一次，真系振兴香港经济啊！」有网民更大胆提出，香港可以开拓「拜神经济」。

港网民：有趣文化交流新现象

对于大批泰国游客来港拜神，不少本港网民都觉得是有趣的文化交流：「咪正如香港人拜四面佛」，另有网民更笑称：「香港人突登去拜四面佛，佢哋特登黎拜观音，打和」，认为这是一种「互相振兴经济」的好事。

而对于楼主最初不解为何泰国游客在庙外朝向马路参拜，有网民解释，这可能是他们独特的参拜仪式，「成个程序系包括集体企喺庙外向天拜」，先拜天神，再入庙拜神。

来源：choupettech＠Threads

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