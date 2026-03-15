小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮

有港妈昨日（14日）在社交平台发帖，为读小学的孩子抱不平，其小朋友的作文功课，写「雪糕」两字被老师用红笔圈起，并在上方写上「冰淇淋」作更正，老师「改错」行为令她非常困惑：「点解中文作文唔可以写雪糕？要写冰淇淋？」

帖文发布不足一天已掀起极大回响，录得逾36万次浏览及1.1万个点赞，逾千名网民涌入留言区，掀起一场关于「雪糕」与「冰淇淋」的用语大战。

小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证↓↓↓↓

有港妈昨（14日）在社交平台发帖表示：「点解中文作文唔可以写雪糕？要写冰淇淋？」她在帖文附上了一张照片，显示其就读小学的小朋友，在中文作文功课簿上写的「食雪糕」三字，「雪糕」被老师用红笔圈起，并在上方写上「冰淇淋」作更正。

楼主对该名老师「改错」行为深感困惑，并质疑道：「香港只有雪糕车，无冰淇淋车。」

「雪糕」定「冰淇淋」？网民法律、历史、官方文件搜证

帖文迅即引发热议，面对老师的红笔，网民几乎一面倒力撑楼主，纷纷化身「考证专家」，从法律、历史、商业、以至政府文件等不同层面，为「雪糕」二字的正当性辩护。

有网民直接亮出法律武器，上载香港法例第132AC章《冰冻甜点规例》的截图，当中条文明确使用「软雪糕」一词，该网民霸气地说：「雪糕系现行法例上使用名称，请公开边个老师质疑香港法例条文。」

商业市场上的例子亦被不断引用，有网民贴出本地老牌子「牛奶公司」的朱古力雪糕产品图，无论是新包装，还是60年代的怀旧铁罐，包装上都清晰印著「牛奶公司雪糕」的字样，证明「雪糕」一词在香港早已是通用商品名称。

文学巨匠鲁迅也「食雪糕」？教育局《小学学习字词表》三词并列

有网民更追本溯源，翻出文学巨匠鲁迅的日记，在1927年的一篇日记中，赫然写著「至安乐园食雪糕」，当年鲁迅在广州生活，以此证明「雪糕」一词并非现代口语，而是有著近百年历史的书面用词。（据网上资料显示，有一说法指鲁迅的「食雪糕」并不是我们今天见到的雪糕样式，而是「炸雪糕」。）

多名网民亦求诸教育局，上载教育局课程发展处制定的《小学学习字词表》截图，图片显示「雪糕」、「冰淇淋」和「冰激凌」三词并列，证明「雪糕」是官方认可的学习字词，网民兴奋地向楼主喊话：「喂，赢咗，攞番去改。」

口语vs书面语之争？雪糕与冰淇淋有不同？

尽管大部分网民支持使用「雪糕」，但亦有部分网民指出，这或许是「口语」与「书面语」的分别，有80后、90后的网民表示，「小学𠮶时已经教冰淇淋先系书面语，雪糕系口语」、「以前七八十年代中文科书面语、口语真系要分开」，认为老师的做法只是沿用过去严格区分口语和书面语的教学传统，是「为分数而最保险的做法」。

有网民亦引用央视网的一篇报导，雪糕和冰淇淋有区别，报导引述国家质监局规定，冰淇淋是「体积膨胀的冷冻饮品」，而雪糕是「冷冻饮品」，其中的差别就在于空气含量，「冰淇淋中空气与液体的比例叫作『膨化率』，这个比例一般在25%-50%。也就是说，吃下一口冰淇淋，可能半口是空气！」

不过，这种说法引来更激烈的反驳，部分网民质疑，为何本地惯用词要被视为「不标准」，而将「冰淇淋」、「巧克力」（朱古力）、「草莓」（士多啤梨）等奉为「正统书面语」，网民反问：「咁冷气机系咪要写做空调，电视系咪要写做彩电？」「......沙律都要写成沙拉了？」

楼主现身承诺将与校方了解

事件主角港妈其后再次发帖，感谢网民的热烈讨论，并表示「嚟紧会同老师+学校了解清楚」，承诺会再向大家更新情况，她亦澄清：「小朋友并不是普教中。」

来源：chinyuetshum＠Threads