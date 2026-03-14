天水围怪汉堕楼式倒卧车站 贴近马路随时惹爆头之祸 网民惊问：尸体发现案？｜Juicy叮

天水围一巴士站惊现吓人场面，一名怪汉堕楼式倒卧车站，由于身处的位置太贴近马路，车出车入，就是争这么一点点，可能随时惹来爆头之祸。此情此景，有网民索性惊问：「尸体发现案？」。详情见下图及下文：

天水围怪汉堕楼式倒卧车站 贴近马路随时惹爆头之祸 网民惊问：尸体发现案？逐张睇↓↓↓↓

手机帽子散落地上

楼主早前在社交平台Threads上载短片和相片发帖，留言指早上上学时，见到怀疑「有人take嘢（吸毒）😬😬😬」。

从楼主上载，相信于车上拍摄街景的短片见到，男子倒卧垃圾桶旁，身后有一辆巴士停泊，距离相当接近，情况惊险；现场另有一部手机散落地上，估计是男子的随身物。

从帖文附上的相片见到，男子迷糊地坐著，身旁还怀疑有一顶帽，手部则呈拳头状，疑似拿著物件靠近鼻子。

网民：远睇第一下以为堕楼

有网民认出现场可能是「天恒巴士站」、「天恒巴士站🚏！😮😮😮😮」，惊呼「吓亲人😑远睇第一下以为堕楼！」，有人于是附和，这可能是「尸体发现案？」、「丧尸🧟一样」。

有网民猜测男子有可能被赶「7街瞓」、可能「太攰，瞓喺度休息吓」、「人哋眼瞓啫」，关心「佢唔冻吗？」，并指「劲real（真），🥵好率性，真性情」；还有人为其开脱，辩称「血糖低都会俾人屈」。

网民爆笑改图

有想法天马行空的网民则爆笑改图，把背景改成为蓝天碧海，看似相当逍遥，指「咁样合理啲」；另有人笑言「佢系咪拍紧MV（Music Video，音乐影片）？你唔知咋。🙀」、「拍紧MV」。

有人则正经地表示「感觉似od（Overdose，药物过量）🤣」，甚直接询问：「太空油（依托咪酯）？报咗警未？」、「会唔会系饮醉酒。湾仔好多」。也有网民分享类似的见闻，指「啱先行后楼梯都见到有个人take完嘢坐喺到好惊咁望住我」。

资料来源：kin_10_12＠Threads

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