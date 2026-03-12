北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮

不少港人北上消费食买玩，追求又平又精明，有网民昨日（11日）在社交平台发帖分享找到一个「新兴」的悭钱大法，他和朋友北上实测，食饭埋单竟节省逾百元人民币，引发网民热议。

北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了↓↓↓↓

有本港网民昨日（11日）在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖表示：「内地最近新兴咗一种餐厅代埋单操作。」他指，就是经「闲鱼」App「同卖家查代埋单折扣」，闲鱼是内地最大的二手物品交易平台。

楼主表示，用此代埋单服务，「实际折扣大约系8.5-9折既优惠，都几搞笑！」他分享亲身经历，一行五人到深圳Coco Park的一间火锅店用膳，埋单盛惠人民币820元。这时，同行的大陆朋友一展神操作，即场在「闲鱼」App上找卖家代为付款，最终只需710元便成功「搞定」，足足节省了110元，令楼主大感「新奇」。

从楼主上载的截图可见，他光顾的火锅店在一般团购App上只有「¥98买¥100代金券」的优惠，折扣极微，但在「闲鱼」App上，却能轻易搜到该火锅店「代买单」的服务，卖家更列明「点单后拍二维码发我」、「我算好折扣，您拍下我付款」，整个流程看似简单快捷。

点操作？楼主手把手教学

究竟如何「代付」？有网民好奇问及操作流程，楼主亦亲自详细解答，原来过程非常简单，他解释：「将要埋单既时候，就上网联络闲鱼卖家，发个枱面个QR code 俾佢...如果价钱你系接受，就系闲鱼付款俾佢，佢就会俾个会员码俾你，你自己就同餐厅讲我有会员，用会员埋单。」

最后，只要在闲鱼App上「确认收货」便大功告成，有经验的网民更补充贴士：「最好食紧时找，未必咁快回复。」

知情者揭开「三赢」运作逻辑

正当楼主以为发现新大陆，一些北上「资深玩家」纷纷留言表示「好耐啦」、「两年前已经用紧」，笑称楼主「新发现」「你太迟钝了」，不过有网民则认为此法仍未普及，不是人人知道，留言撑楼主并批评这些「知情者」「唔早分享，自私」。

这些北上老手又解释，这种「代付」操作背后的原理是「双赢」，有网民表示，这些闲鱼卖家本身是餐厅的VIP客户，因为他们在餐厅有大额储值，所以享有极高折扣。他们透过帮客人埋单，一方面可以赚取差价，另一方面能继续累积消费额以维持VIP等级，而食客则「可以享受比团购更加便宜的优惠」，最终达至餐厅、卖家、消费者「三赢」的局面。

不只食饭！戏飞、揼骨、机场Lounge样样得

这股「代付」文化原来早已渗透到内地消费的各个层面，网民们踊跃分享，原来除了餐厅，买戏飞、揼骨、唱K，甚至连机场贵宾室（Lounge）都可以透过闲鱼找到更便宜的「代付」优惠。

有网民展示截图，原价¥106的IMAX电影戏票，代付价只需¥48；亦有人分享「瑞幸，$15 变$10埋单，即买即用。」

虽然听起来著数多多，但亦有不少网民担心交易风险，有用家亦提醒留意，但认为只要小心注意可减低风险，因为交易经由平台进行，与淘宝购物类似，在买家「确认收货」前，款项不会发给卖家，而且可以随时查看卖家的信用评级。

官方提醒风险：小心踩雷

闲鱼属阿里巴巴集团，据淘宝网闲鱼代购避坑指南指出，用户交易时要留意多点，以免踩雷，包括陌生代付人常以低价诱惑，交易后可能直接失联或提供虚假物流，建议仅使用官方平台交易，避免使用微信、QQ等私下沟通，避免私下转帐以保障自身权益。

此外，要坚持在闲鱼官方平台上完成交易，不要跳出平台。不要信任来路不明的「低价代付」。另外，确认交易记录，避免利用假连结，尽量选择信誉良好的交易对象。



