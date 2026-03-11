港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮

有网民昨日（10日）在港铁将军澳线遇到一名衣衫褴褛的「烂脚」男子，横卧三座位，他拍下现场震撼照片，迅即掀起热烈回响，不足一日已累积近135万次浏览、逾2.6万次转发，网民就公德心和同情心激烈争辩，而有知情者则揭开该男子身份及其背后心碎故事。

港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份↓↓↓↓

有网民昨日（10日）在下午约1时在社交平台发帖，爆粗怒斥一名衣衫褴褛的男子，横卧三座位的行为：「Ｘ啦星，极臭，望倒想呕，以后搭铁唔敢坐櫈！」

震撼画面：异味、烂脚、横卧三座

根据楼主上载的现场相片，在港铁车厢内，一名男子将自己完全「安放」在三人座位上，一人独占三位。该男子身穿一件满布污渍、破烂不堪的灰色连帽外套，当时他头笠著帽子，脸容被阴影遮蔽，他怀中紧抱数个黄色胶袋，看似是他全部的家当。

该男子赤脚横陈在座位上，由小腿到脚板，都覆盖著一层厚厚的的黑色硬痂，部分地方龟裂，看起来极为骇人，一对黑色胶鞋则被放在地上。楼主在帖文中直言现场「极臭」，更戏谑回应网民：「放心，图片无味，攻击力少一半」。

另有网民和楼主同时遇到该男子，这位网民上载的相片，则更清晰地拍到该男子的正面，当时该男子眼神专注地望向袋中，正在整理胶袋内的物品，他留有浓密的胡须，从其五官轮廓来看，有网民推测他可能是外国人或混血儿。

网民热议「他是谁？」「为何变这样？」

帖文引爆留言区，不少网民表示曾多次遇见该名男子，拼凑出他的活动轨迹，原来他经常出没于港铁将军澳线，有网民称「成日朝早8点喺北角月台见到佢搭车去将军澳方向」，亦有人指他「流连喺（柴湾）环翠商场7仔𠮶度」，甚至会「喺北角搭尾班车返柴湾」，宝琳、新都城也是他常出现的地方，数名网民更力指他「住喺宝琳」。

关于该男子的身份，众说纷纭，有曾与他接触的网民称：「佢系外国人嚟，我有问佢系咪唔舒服/想比啲零食佢，佢都好有礼貌咁拒绝我。」但亦有网民指曾听过他讲广东话，有疑似知情网民更斩钉截铁地指：「系外国人嚟......疫情果阵冇左份工，跟著有心理病，觉得所有嘢都好污糟......一冲凉就会病。」

至于他双脚的情况，更引来不少「键盘医生」诊症，有网民推测是「糖尿脚」或「坏疽」，有熟悉医学的网民则指出，这可能是一种名为「Dermatitis Neglecta」的皮肤病，因长期疏忽清洁，汗液、油脂及死皮堆积而成，该网民更补充，若撕开硬块，「大多数情况下佢哋既皮肤都无乜大问题」。

病情加剧？一年前旧照曝光

有网民更翻出去年（2025年）3月的旧帖文，相中人衣著与该男子极为相似。

相片看到，当时他虽然同样坐在港铁座位上，但左脚裤管仍然完好，脚上的硬痂亦未如今天般严重，对比之下，如今他裤管消失，双脚「病情」明显恶化，令人不禁心酸，有网民慨叹：「睇到一年前冇宜家对脚咁烂，真系好心酸。」

人性大辩论：同情 vs 厌恶

事件掀起网民挣扎于同情与厌恶之间，不少网民对该男子的景况寄予无限同情，认为他极需援手：「佢都几可怜」、「希望有人帮到佢」、「揾社工帮下佢好啦」。

不过，他一人霸占三个座位、将双脚放在座位上的行为，亦激起另一批网民的愤怒，多名网民认为，即使可怜，亦不应影响公众卫生和秩序：「所以可以咁样瞓上去？」、「佢完全冇公德心」、「下一个坐落去，应该会带咗D病毒返屋企」。

部分网民又质疑港铁职员为何容许该男子进入车站，有人引用《铁路附例》28G条「衣着不恰当」的条文，认为港铁有权拒绝其入闸。

丐帮长老？另一奇人同被点相

事件中，有网民贴出另一张相片，相中为一名婆婆，同样坐在车站长凳上，身边堆满杂物，双腿则被白色绷带紧紧包裹。

网民一度以为是同一人，但随即有人澄清，该名婆婆是另一位经常在港铁站出没的「奇人」，活跃于荃湾线、东涌线，远至屯门良景都有其踪影，网民形容她「味道超级臭酸」，称其为「深水埗丐帮9袋长老」。

大律师吁包容：男子无违《铁路附例》

大律师陆伟雄接受《星岛头条》查询时表示，看过该照片，认为该男子并无触犯铁路附例，除非他携有污秽或有危险物品，有网民指出的臭味、皮肤病及衣衫褴褛并无犯法，以此为由拒绝其进入铁路范围更有歧视之嫌，他呼吁社会多些包容。

根据《香港铁路附例》第28G「衣着不恰当」，「任何人如其衣着或衣物可能会弄污或损毁铁路处所之内或之上任何其他人的衣着或衣物或个人财物，则除非获得人员行使其绝对酌情决定权给予准许，否则不得进入或企图进入列车或铁路处所。」第22条则列明「不得将脚放在座位上」。

来源：Threads＠mars_ching_、zapoon.arrr、chitbombom、yuyuun._.qwq、00zzzoozzz00、pkloricky、mei.wong.7161