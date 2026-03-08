佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮

有港女在佐敦街头遇到一名七旬婆婆突然走近，向她求助希望她帮手「揿手机密码」，但该婆婆一个动作令女事主起疑，识破这极可能是新型街头骗局，引发网民热烈讨论。

佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招↓↓↓↓

有港女在社交平台发帖表示，日前在佐敦一间餐厅门外等候外卖，一位年约七旬的婆婆突然走近，并展示其手机，向她求助，楼主在帖文中忆述当时情况：「佢话 : 妹妹，我只手指唔好，揿唔到电话，妳帮我揿啊！我密码系xxxx。」

婆婆称「手指唔好」求揿密码

婆婆随后更用手指将电话萤幕扫到输入密码的页面，要求楼主帮忙，但是婆婆这个微小的动作，却让楼主瞬间起了疑心。

楼主在帖文中表示：「个下我好怀疑...你话揿唔到，但又扫得到wor」，她心想，如果婆婆真的无法操作手机，那这次帮忙也只是治标不治本，日后她仍会面对同样困难。

基于这个疑点，楼主最终选择拒绝：「吓，妳自己揿啦」，婆婆听后便转身离去，事件过后，楼主仍心存疑问，于是发文询问广大网民：「大家觉得佢系真心定系呃人？」

帖文一出旋即引起网上热议，不少网民都认为楼主的警觉性极高，做得非常正确，有网民指出：「呢啲情况你唔帮佢，佢唔会有即时嘅危险或者伤害，但如果你帮佢，你就有可能有危险，防人之心不可无。」楼主亦认同此说法。

网民：或涉盗取生物认证或「碰瓷」

不少网民亦同意楼主担心，指这极可能是一种新型骗案，有网民警告，这可能是为了盗取个人资料的骗局：「大陆网上骗案，好似话唔知点用你资料借钱，再过走，部电话对住你果时其实前置镜头就已经录住你个样，你再禁果几个验证码就代表系你本人借钱。」

另一位网民更表示：「最新呃钱方法...佢已经扫描咗你个样、同埋音频，及指纹，可以攞晒你户口嘅钱。」这种说法让楼主大呼好彩：「omgggg!!!真系好好彩我无掂到佢电话炸。」

除了盗取资料外，「碰瓷」亦是网民认为的另一大可能，有网民表示，骗徒可能会在你接触手机后，反过来诬告你弄坏其电话并索取赔偿：「阵间话你整坏佢部机要你赔钱。」

世态炎凉？ 好心人难做？网民献计自保

面对层出不穷的骗案，不少人都感到无奈，有网民感叹：「唉，点解世界变到咁，好怕第时老咗需要人帮时冇人帮我。」楼主则回应，大家并非冷漠，只是要分辨是非，「合理上需要帮忙一定大家都会帮」，不应被「情绪勒索」。

有网民坦言：「而家想做好人都要考虑好多嘢」，表示自己也曾遇过类似情况，但只敢「用把口教佢」，不敢亲自动手。最多网民建议如遇到相同情况的自保方法就是直接表示「帮你报警」，有网民表示，如果对方是真心求助，寻求警方协助是最稳妥的方法；如果对方心怀不轨，听到「报警」二字自然会知难而退。

来源：ialwobniar_＠Threads



