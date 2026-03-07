母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮

有青衣长青邨老街坊在网上「寻人」，指因为母亲过世需向房署交还公屋单位，但极不舍得这个50年旧居，于是在网上写下深情告白和清屋细节，呼吁下手租户联络——「同我讲一声」。网民深有共鸣，自爆同类的温馨社区情谊经历，透露上手租户「搬咗佢都有返嚟揾我倾吓偈」。详情见下图及下文：

母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络逐张睇↓↓↓↓

楼主：间屋系我童年长大嘅地方

楼主昨天（6日）在社交平台facebook群组「公屋讨论区」发帖，真挚地留言指「各位，如果有人派了青衣长青邨青槐楼ＸＸ楼某单位，同我讲一声，已经住了50年，刚刚过年后交返间屋俾房署，间屋系我童年长大嘅地方，好唔舍得」。

楼主续充满无奈与不舍地称「间屋系我妈妈一个人住，我个名一早除咗，我自己派了屯门某屋邨，因为我妈去年12月在医院过身了！所以间屋要交返俾房署，系我妹帮手清屋和处理的！🙏🙏🙏」。

网民：呢度的街坊特别好

不少网民对楼主的经历感同身受，有人留言指「我都同你一样，住咗几十年，前两年交屋俾房署，好唔舍得」、「我住青槐楼17年了，呢度的街坊特别好，如果有一日要搬我都会好唔舍得」。

长青邨是老街坊们的集体回忆，有网民表示也在长青邨长大，并就读区内学校。还有人暖心地言力撑楼主，并分享「我上一手个租客，佢因为挤迫户搬咗佢都有返嚟揾我倾吓偈」。

资料来源：Ho Michael＠facebook「公屋讨论区」

