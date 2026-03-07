Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:58 2026-03-07 HKT
发布时间：11:58 2026-03-07 HKT

有怀疑「M巾党」近日在港铁筲箕湾站外出没，一名怪汉挨埋目标搭讪，阴声细气地讲：「妹妹啊，我个女来咗月经啊…」，并出手扯袋企图拉走准备借出卫生巾的好心女学生。有知情的网民大爆骗徒恶行，指目的是呃事主入女厕，后续会更离谱。详情见下图及下文：

「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂逐张睇↓↓↓↓

楼主：拉住我个袋想拉我去其他地方

楼主日前（4日）在社交平台Threads发帖，留言指「哇…琴日放学喺地铁站就入闸嘅时候有个男人好细声挨过来同我讲：『妹妹啊，我个女来咗月经啊…』然之后我以为佢想同我借M巾啦，我就话我有M巾可以借俾佢」。

楼主讲述后续细节，称「结果佢突然拉住我个袋，想拉我去其他地方，我细佬同啲friend（朋友）企喺后面啦，我就俾咗佢哋个眼色，然之后佢哋就同我讲咗几句嘢，个男人就话：「你哋系一齐㗎…？」我就话系一齐嘅，结果佢就松咗手话佢去问其他人。吓死我呀，同埋佢个女都唔喺隔篱，点知佢讲啲嘢系咪真？」。

楼主：事发于筲箕湾站D出口

楼主在回应栏进一步爆料，称「我希望讲出来可以让大家多注意一点！！！1.筲箕湾地铁站D出口；2.个男人望落大概40、50岁左右；3. 著运动服装（个阵时系咁著嘅）」；并指「听人讲B出口都有啊！大家小心啲啊！」。 

九龙城运动装汉：女朋友急需M巾

事件引发网民高度关注，并对类似「M巾党」手法提出严正警告。有网民指出「『M巾党』出现咗好耐，唔知非礼定呃钱𠮶啲小心」；另一网民也分享了自己在九龙城遇到的类似经历，指一名运动装男子同样以「女朋友急需M巾」为由搭讪，在事主热心指引他到附近便利店购买后，男子却急急离开。

网民：带去少人经过嘅公厕

有疑似知情的网民更加笃爆「M巾党」的恶行，指可能会「带你去一个好少人经过嘅公厕，叫你拎入公厕女厕入面俾佢个女」，有人连随附和指，这是一种「内地已经通晒天嘅拐卖手法嚟，利用女性同情心，呃入女厕整晕个女仔」。

资料来源：shaofan1010＠Threads

