正月十五后拆利是 晒命相片网上洗版 客厅夸张堆银纸山？ 网民：数钱数到怀疑人生｜Juicy叮

不少人会待到正月十五元宵节后才拆利是，于是网上近日便被大叠银纸山相片洗版，有网民笑言「数钱数到怀疑人生」。详情见下图及下文：

正月十五后拆利是 晒命相片网上洗版 客厅夸张堆银纸山？ 网民：数钱数到怀疑人生逐张睇↓↓↓↓

利是丰收总数约2万元

其中有人上载利是钱相片晒命，指「如果我有女朋友，我一定会俾晒啲钱佢去使，但系我冇女朋友，所以我只好勉为其难自己使住先🥵」。相中见到利是丰收，目测10张一叠计，100元纸币至少有16至17叠，50元有约两叠，20元也两叠，另有至少5张500元，估计总收入约2万大元」。

另有网民称「有冇人同我一样，好秉承传统过咗初十五先拆利是？真系由细到大都系咁」、「过咗初十五，终于可以拆利是啦~🧧💰你哋今年又收到几多呢？🤣人越大越难逗利是，你们认同吗？今年战绩$1430，哈哈✨下年再战」。

3人客厅围坐数钱

有最夸张的网民则上载客厅堆银纸山的数钱片段。楼主前天（4日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「每年最发达嘅👉就系小朋友‼️🤣🤣🤣」。

片中见到两名小童连同一名青年围坐客厅地上，数著花碌碌的银纸，戴手套的青年更负责把银纸按银码分类。有网民羡慕地称「由细到大夹埋都冇呢度1/10咁多😂」、「我几十年加埋都冇咁多」、「好穷嘅我好想问佢哋借啲钱嚟用😂」、「大家族」、「好多亲友😂」、「好夸张地多」、「炫富」、「会唔会数钱数到怀疑人生？」、「唔系讲笑，有利是系开心，但系要拆真系好麻烦💀」。

不过由于现场只有钞票而无利是封，加上部分钞票的折法随意，有网民产生怀疑，反问「点解3个细路啲钱要摆埋一齐㗎？比著我会分开啦」，加上散落有硬币和「而家封利是好少$10啰」，于是有人估计片中3人未必在拆利是，可能「小贩屋企帮阿妈分返啲钱啫，一个利是封都冇呀」、「其实系唔系屋企做街市档口」、「似做完小贩收工埋数」，甚至可能是「AI」（人工智能）短片。

有人更加留意到片中小童身旁有一把枪状物体，笑言「食完大茶饭，会唔会分赃唔匀！🤣🤣🤣」。

不拆利是储福气

不过，也有反其道而行的网民亮出利是高楼相片，自爆唔拆利是储住福气——「几年前开始就有个习惯唔拆利是，储住大家嘅祝福同福气🥰」。

资料来源：eric_kwan1415、christa_0811、adriannafxx_、lifelazier、nepenthe1088＠Threads

相关阅读：

正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留

豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招

新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...

送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品