62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮

本港一名诊所女老板昨日（3日）在网上发文，大呻被一名工作6年、现年62岁的资深员工「反咬一口」，当中涉及怀疑盗窃、仁慈与背叛，情节堪比电视剧，引来大批网民关注热议。

62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情↓↓↓↓

有女网民昨日（3日）在社交平台发片发文，申诉被一名雇员「穿柜桶底」及「反咬一口」的惨痛经历，该女网民为本港一间诊所的老板。

楼主在帖文中表示，其诊所由新合伙人发现账目有异，指出「有客人买药买针，冇医疗券记录，亦冇现金数。钱去咗边？」起初，楼主完全不相信：「佢做咗6年㖞。」但当有病人作证，指2025年6月买药的记录竟显示为2024年，而且并非单一事件，楼主才惊觉事态严重。

6年信任毁于一旦 新Partner揭惊人内幕

合伙人建议立即报警，但楼主念及该员工已62岁，决定「算啦，佢都62岁，放佢一马。」双方最终协议该员工自行辞职，并豁免一个月通知期。

楼主更本著「好来好去」的心态，除了支付剩余大假钱，还额外发放了花红和20天额外奖金。

仁慈的代价？跛脚做手术仍要上劳工处

谁知，这份仁慈换来的并非感激。该名前员工离职后，竟在诊所附近散播谣言中伤公司，更反告上劳工处，追讨代通知金及6年长期服务金。

楼主在帖文中尽显无奈与徬徨，她上载了一段自拍影片，片中可见她刚动完手术的脚穿著固定支架，需依赖拐杖才能勉强步行。

她在帖文中表示：「我啱啱做完手术仲未行得好，听日3月4号（即今日），工人姐姐last day，我仲要跛住脚上劳工处。」字里行间充满委屈。

楼主的合伙人更直斥：「咁多年你养住只老鼠，你唔系到今时今日仲信佢吓嘛？」楼主不禁感叹：「我以为时间会换来忠诚，但原来，时间只系俾咗佢更多机会，去证明我太仁慈。」

网民反应两极 楼主自揭心酸原委

帖文一出，网民反应激烈，不少人批评楼主是「乡愿」（「乡愿」指讨好众人实际是非不分的伪善者）、「对贼仁慈系罪孽」。

有网民直言：「你不单止冇顾及到你嘅partner 利益，反而选择纵容你下属嘅犯法行为...商业世界，对啲Ｘ街仁慈，你唔止对自己残忍，你仲伤害同你合作嘅伙伴。」

然而，楼主在回复中多次透露，她之所以选择不报警，源于过去打离婚官司的惨痛经历，她重复留言道：「当你打过离婚官司，只系想攞番一份女性尊严，然后法庭话你知『尊严一啲都唔值钱』，你讲真话冇人信，法庭最后判你输，原来呢个世界系冇公义，你就会理解点解唔想告嚟告去。」有网民指出她可能「对对簿公堂已经产生恐惧」，楼主坦承：「最后果句，讲中咗。」

她解释，并非阻止合伙人报警，只是自己因脚伤及家中没有佣人照顾两名儿子，实在分身不暇，而且「报完警之后有大一堆野，要落口供，传召」，令她身心俱疲。

事件最终结果如何，仍是未知之数，楼主表示会先到劳工处了解情况，「睇吓呢位同事识唔识收先」。

来源：Threads

