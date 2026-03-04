交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮

有网民在网上分享告别居住近30年的公屋单位，主动交还政府，他透露清屋当日，平日少交流的街坊，闻风涌至所做的行为，而事主公开单位照片，曝光「绝版和谐式」公屋的间隔获网民劲赞「好过买私楼」。

交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇↓↓↓↓

有网民在社交平台发相发文表示，自己告别了居住近30年的公屋单位，主动交还政府，那是一个「超过450呎，可间到2–3间房」的单位，直言「其实几唔错」。

帖文附上的相片中，可见单位内部虽已搬得七七八八，剩下一些木制家私和纸箱，但客厅空间感十足，相当宽敞；而厨房的磁砖和厨柜虽有岁月痕迹，但整体感觉企理。

清屋惊变「扫阁」现场 网民：好事嚟

最令楼主哭笑不得的，是在清屋当日的「奇遇」，他笑言：「最搞笑系清屋𠮶日，突然发现自己原来咁受欢迎，其他街坊消息灵通到，走嚟睇吓有冇嘢可以执、『接手』」。

这种情况引来网民神还原，有熟悉历史的网民指出这叫「扫阁」，是「好事嚟」，原来是源自宋代的习俗，指皇太子即位后，百姓会涌入其旧居，拾取遗留物品，并引用古文：「市人排旧邸以入，争持所遗，谓之『扫阁』」，楼主看后也回应「长知识了」。

网民大赞：绝版和谐式公屋间隔好住

这个居住近30年的单位，亦引起网民对公屋设计的讨论，不少眼利网民一眼认出这是「和谐式」设计，大赞单位实用，纷纷表示「和谐式单位，开则好住过新公屋」、「和谐式公屋厨房同洗手间都好见洗」、「呢只房型真系好阔落好好住」。

楼主亦认同，旧式单位「四四正正」，感觉实用面积更高，他更感叹，或许是以前的「KPI不一样」，慨叹现在新建的公屋「劲多『车位size』的房型」。

邻居忧「唔知下手系咩人」

除了单位本身，邻里关系亦是焦点，楼主庆幸邻居虽然交流不多，但都是「客气、正常人」，有网民心有戚戚焉地回应：「无白卡邻居已经好感恩」，楼主也表示确有街坊担心「唔知下手系咩人」。

另外，帖文亦引发关于交还公屋的程序讨论，有网民好奇单位内的装修是否要还原，楼主引述房署外判主任的说法，指「就算上手铺好晒磗，都会打拆兼还原最原始的面貌，以免有争拗」，不过，也有其他网民分享经验，指房署有时会保留上手装修，会视乎下手入住租户的意愿。

来源：214bearcat＠Threads



