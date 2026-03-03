深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮

港人北上消费热潮持续，但各种消费陷阱亦随之浮现，有网民在社交平台分享，在深圳湾口岸一间挂著某知名电讯商招牌的「门市」办理电话卡时，堕入骗局的惨痛经历，事主最后成功取回退款，发文警世引爆网络，大批网民涌入留言区，纷纷表示有过类似遭遇。

深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿↓↓↓↓

有网民在社交平台发文表示，当日他经过深圳湾口岸，被一间挂著某大型电讯商品牌招牌的门店职员拦下。

¥19月费作饵诱预缴

职员声称有一个极其优惠的月费计划，令楼主为之心动，楼主引述当时的推销手法：「话有个¥19月费计划，但要先转个¥39嘅plan，3年先可以转做¥19一个月，而家要预付¥720，再慢慢扣。」楼主心想比自己现时的月费更划算，便不虞有诈地付了钱。

岂料，事情在当天下午急转直下。楼主突然收到官方短讯，指其号码因「SIM 卡换装置太频繁」而被封锁，需要到官方门市才能解封。

SIM卡突被锁 官方门市揭发骗局

当楼主赶到另一口岸的该电讯商官方营业厅查询时，职员的一番话令他恍然大悟，揭开了整个骗局。官方职员斩钉截铁地澄清：「我哋官方从来冇要求任何预付费，而且我哋而家嘅plan已经系¥19一个月！」

职员又表示：「深圳湾口岸𠮶间只系经销商并唔系官方！」因此官方系统完全看不到任何在经销商的付款记录。

事主引述官方职员透露，楼主并非单一受害者，「遇过好几个客都有同样遭遇」，最终都是要亲身回去跟经销商理论退钱。

当面对质成功退款 网民：呃不懂行的人

楼主得知真相后怒不可遏，立即折返深圳湾那间经销商店舖要求退款。店员起初还想拖延，声称需要「申请」。楼主即时理直气壮地追问：「同边个申请？电讯公司定系你哋经销商公司？到底呢¥720系边个收？」

店员被问至哑口无言，最终只能即场退回现金，过程中，店员更曾要求拍下楼主的回乡证作记录，但被楼主断然拒绝。

这次「凭实力」追回款项的经历，楼主直言「真系一个警号」，帖文一出，不少网民表示在罗湖、莲塘等口岸，都遇过其他电讯商经销店的类似「㓥客」手法，直指这些是「呃不懂行业的人」。

门面几可乱真 如何分辨官方店与经销商？

从楼主分享的相片可见，该经销商门面装修与官方门店非常相似，挂有该电讯商的品牌标志，普通消费者实在难以分辨，有网民坦言：「就咁睇门面你唔会知边d系直营边d系加盟，我都俾人水过。」

楼主则根据自身经验和官方职员的提示，提醒大家，要分辨官方店与经销店，最稳妥的方法是在手机地图上直接搜寻「官方旗舰店」，或致电该电讯商的客服热线，查询就近的官方门市地址。

楼主事后已向电讯公司官方客服投诉，质疑「点解可以容许呢啲经销商胡作非为乱咁收费」，并提醒大家，办理任何电讯业务时，务必光顾官方营业厅，并对任何要求大额「预付费」的推销提高警觉，切勿随便让非官方人员拍摄个人证件，以免个人资料外泄。

来源：Threads



