港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮

有港男因前列腺炎问题，到深圳一间标榜「省级男科诊疗中心」的医院求诊，结果却换来一肚子气，更直斥其治疗过程「根本一路都系强迫你俾钱」，并呼吁港男们小心避雷。

事主在「深圳大陆吃喝玩乐交流」facebook专页发帖表示，他因前列腺有菌，医生便安排他做仪器治疗，并提供三种价钱选择：人民币1200元、2400元及3600元，他选择了2400元的中频治疗，岂料这才是恶梦的开始。

治疗期间被狂sell！医生治疗师轮流夹攻

在插入尿喉、治疗过程中，治疗师突然指他「堵塞79%」，情况严重，不断游说他升级至3600元的高频治疗才有效，事主忆述：「但我坚决唔使」，坚持先完成原来的疗程。

治疗结束后，主任医生更亲自出马，一开口就说：「堵塞严重要做多次3600嘅高频。」主任医生指事主的堵塞情况只由79%改善至73%，必须做到50%以下，甚至想即时让他「做多个中频先好走」。

事主当场拒绝，对方才悻悻然作罢，整个经历令他感到极度不满，直言：「成个治疗过程根本一路都系强迫你俾钱。」

网民：摆明当你水鱼非病人

帖文引发热烈回响，不少网民质疑该医院的推销手法：「『堵塞79%做完中价治疗还有75%堵塞』那来即时知道的精准数据？」有网民更怒斥：「摆明系夹你，捉到你啲男人前列腺有病心态，当你水鱼，㓥得一个得一个！」、「睇来并非当你病人，而是当你水鱼！」

不少有经验的网民都建议，在内地看医生应选择公立的「三甲医院」，认为更有保障，有人分享类似经历，指在内地看牙医被要求脱掉七只牙，另一位则被推销3000元的牙炎疗程。

事件的后续发展迎来转机，事主在帖文中更新表示，经过一番交涉，他已成功追讨回全数治疗费用，他透露自己当时保留了录音和影片作为证据，并向院方客服表示会向政府部门投诉其强迫销售手法，最终院方态度软化，安排退款，「佢（客服）叫我上去揾佢地院长倾下，倾到我满意为止。」

