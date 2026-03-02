港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮

中东局势紧张，美国与以色列联手向伊朗发动袭击，伊朗其后反击，战火波及杜拜，多名身处当地的港人，在社交平台直击战火，并分享了他们在导弹阴霾下的超现实经历，当中最令网民啧啧称奇的是杜拜市民在危机中展现的「神级」冷静。

港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市↓↓↓↓

一名原定结束旅程返港的港人「升仔」在Threads上发片发文，表示旅程因一场突如其来的空袭而打乱：「本来升仔跑完玩多两日就飞返香港，点知(2月)28号夜晚伊朗导弹飞过嚟杜拜！」

半夜导弹掠过 港人：心都吓到飞出嚟

他目睹伊朗导弹横空，表示「宵夜后亲眼见火光掠过天空」，「（杜拜）爆炸声同警报响到不停，心都吓到飞出嚟」由于机场封锁，他被迫滞留杜拜至3月9日，行程大乱。

另一名同样滞留的港人也分享了半夜被警报惊醒的经历，酒店住客虽然都聚集到大堂，但「秩序良好，人们保持冷冷静，并无出现恐慌混乱，心内当然不安，但互相也报以微笑支持」。

影片直击超市奇景 货架满到泻

最令一众港人感到不可思议的，是杜拜的市面情况，习惯了「打风前清空超市」的香港人，本以为战乱之下，物资必定被抢购一空。

「升仔」更为此上载了一段影片，详细记录了他的「超市大冒险」，影片开头见到空袭当晚其手机弹出「潜在导弹威胁」（potential missile threats）的紧急警示。

他其后到超市补给物资，去之前心想「香港一场黑雨都扫晒超市，今次真打仗，心谂超市一定乱晒......」然而，当他抱著「肯定乜都俾人抢晒啦」的心情冲入超市时，眼前的景象让他完全呆住。

影片中可见，无论是水、牛奶、面包、米，甚至是零食、朱古力、肉类还是鲜鱼区域，货架全部堆得满满，当地人悠闲购物，气氛轻松到仿佛什么事都没发生。他引述一位当地阿姨笑著对他说：「Don't worry, everything okay」。

现场没有出现预期的人龙，「升仔」亲眼见到的是「当地气氛好轻松，好有秩序，同埋冷静」，影片最后，他展示了一张长得夸张的收据，笑称这是他的「打仗时候嘅购物资清单」，与背后的平静景象形成强烈对比。

杜拜人「马照跑」 港人反思：香港真系好好

另一名港人也印证了这种平静，他发文称：「便利店物资依然充足，完全没有抢购潮。」该网民幽默地表示：「看到满满的杯面零食，突然想起了香港人的囤货精神。」

一名在杜拜居住三年的港人更表示，虽然不时有爆炸声，但市面「马照跑。商场餐厅全部照开，外卖哥哥仲好勤力咁送紧餐」，能在动荡中如常生活已是万幸。

这次意外的「战地」经历，让滞留的港人感触良多，有人惊叹「杜拜真amazing，危机中竟然咁peaceful、咁有纪律」，也有人深深体会到和平的可贵，感慨道：「如此贴近战争，才会更懂得珍惜和平的可贵，香港真系好好嘅，期盼能尽快平安回家。」

来源：Threads＠edwardyau、smartlegalhk、karenamak

