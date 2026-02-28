Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:12 2026-02-28 HKT
发布时间：11:12 2026-02-28 HKT

两名长发女子早前在尖沙咀一商场的超市场买满一大车货物后，推著超市手推车到停车场疑准备攞车离开。两人在执货时，却竟然怀疑占用他人的私家车车头当枱用。

车主查看车Cam时吓然见到两人把重物放于车头，上加才刚洗车，顿感心痛不已，在于是在网上公审两名女子，同时爆出她们的另一自私恶行。详情见下图及下文：

占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行逐张睇↓↓↓↓

楼主：唔好当人哋车头系张枱

楼主早前在社交平台Threads上载短片及相片发帖，留言指「知你哋两个买完餸好开心，但唔好当人哋嘅车头系张枱摆啲重嘢上嚟先得㗎😇😇😇 」。

片中见到两名长发女子表现相当轻松，笑口噬噬地整理物品，把手推车上的战利品放入购物袋内。

楼主补充截图再爆恶行

回应的网民当相知机，连随查问「佢哋有冇还返架推车俾超市」，楼主于是多放两张截图作补充，见到其中一名长发女子疑在完成执货后，把超市手推车推向墙边算数。另一网民则称「见住架手推车好孤单，同埋，好似都系一个停车位嚟嘅」。

从车Cam记录的资料显示，事发于2月11日晚上近7时。对于这两名长发女无边界感的行为，正义的网民几乎一面倒强烈谴责，直斥「真系好无品」、「好丢脸…」、「真系好自私」、「自私嘅极品」。

网民：要分就喺自己车头分

有人续指「又真系好过火嘅，要分就喺自己车头分啦」、「自己有车唔用？用人哋架车？？打开车尾箱慢慢执都得啦！」、「熟练到呢，一定唔系第一次」。

有人感同身受地表示「如果架车系我嘅，一定会心痛死，平时正常揸，有沙石刮花都算，呢啲系唔正常被刮花」，并质疑「佢哋自己都有车头，点解要用人哋车头？除咗自私，我谂唔到第二个解释」。

楼主自爆：𠮶日啱啱洗完车

有网民则好奇「点解你（楼主）突然间会开个Cam嚟睇？（除咗俾人撞过有Check（查检） Cam之外都好少开来睇返…）」，楼主笑称「如果我讲第六感咁你信唔信？」。在回应「Ching（师兄）每日重温车Cam片🤡」的留言时，楼主自爆「咁啱我Del（删除）片见到」。

资料来源：garypo__＠Threads

