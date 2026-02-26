豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮

有豪宅保安员在网上风骚晒新春彪炳战绩，有人声称收利是动辄有万元额外收入，但有黑仔的豪宅同行在大年初四上班上足12小时，却只得$630利是钱，数目差天共地。有好心的行家于是自爆逗利是绝招。详情见下图及下文：

豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招逐张睇↓↓↓↓

楼主：$590住客+$40同事俾

楼主本月20日在社交平台facebook群组「裁员炒人消息关注组」发帖，留言指「我系港岛豪宅保安，今日初四返完日更12码（12小时），总共收$630利是，$590住客+$40同事俾嘅，算多吗？？」。

网民自爆威水战绩

回应网民都不理楼主感受，自顾自爆出彪炳的新春战绩威水一下：

•3天内收$20000；

•自己收过超过$20000的利是钱；

•豪宅一封利是通常是$500到$1000；

•父亲以前年初一至三收$8000利是；

•在中环半山收了超过$18000的利是；

•认真，跑马地送货，收过1000蚊利是；

•座头保安员，初一至初三额外多出一个月粮；

•朋友每年大概收$20000，最多一年超过$30000；

•跑马地保安员一封利是$500，总共最少$7000起；

•何文田保安员称，日更可收$7000-$10000，有车主会派$1000一封；

•朋友在香港岛中半山某豪宅做管理员，每年收到约$10000左右的利是钱。

楼主解释：外国人住户唔俾利是

见到行家的收入如此丰厚，楼主也作出自我解释，指「真系唔多单位，亦有外国人住户，唔会俾利是」、「外国人比例较大」。

吸收了今年教训，楼主为来年的荷包著想而作好部署，表明「下年初一二三，我一定掉低屋企人，一定返工」，实行喝个派利是头啖汤。

同学教路 自爆逗利是绝招

对于有行家指「我上次喺华贵，初四以后，每晚都有700几800蚊」楼主估计「师姐肯定好好口才😁」，不过对方否认并好心教路，自爆逗利是绝招让楼主学习——

「做保安，保安唔使咁甜，但每日一定要尽责，时时关心下有冇婆婆出入，有冇轮椅出入，时时关心呀，睇下有啲乜嘢喺大堂住客需要帮手」；于是有人总结「工作态度好，住客睇得到！反映在过年利是上！」。

资料来源：BronzeCamel5479 ＠facebook「裁员炒人消息关注组」

