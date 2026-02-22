巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮

有路人发现一只巨型黑白单色Hello Kitty毛公仔，怀疑被弃于将军澳宝琳港铁站外一垃圾桶旁，显得可怜兮兮。有将军澳街坊目击事件的前传和后传，刚好把故事完整起来。

不过，事件还是勾起了不少网民的旧忆记，面青青地想到了1999年那宗轰动全城的Hello Kitty藏尸案，在暖和的春日中顿觉心寒。详情见下图及下文：

巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒逐张睇↓↓↓↓

楼主：过时过节要瞓垃圾桶

楼主昨天（21日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载相片发帖，留言指「失物认领......过时过节要瞓垃圾桶，好可怜啊😪」。

回应的街坊热心分享所见所闻，有人上载「待领养」的另一角度相片，有刚好目击前传的街坊则留言爆料「啱啱先见到个男仔喺闸内等紧人，个袋就系装住哩只巨嘢😂」、「见到个男仔将公仔摆喺度」。

至于上载后传的网民则指「啱啱经过……应该有好心人收留了🧧」，毛公仔已消失于垃圾桶旁，于是有人「愿佢（Hello Kitty）有好归宿🙏🏻」。

黑白色Hello Kitty较特别，有网民不禁称赞「佢咁样黑白都几靓」、「原来（港铁宝琳站主色）橙色衬黑白都几靓呀！😄」，并笑言「新年流流比人遗弃，Hello Kitty成个人都灰晒😔」。

网民面青：令人谂起一单案

不过因应这事，不少网民还是想起1999年那宗轰动全城的Hello Kitty藏尸案，称「令人谂起一单案件……」、「系唔系大部分香港人都会想到入面有啲嘢？」、「港人对佢有情结🤔会觉得佢入面会收埋啲嘢🤐🤐」、「谂起都怕怕」、「Hello Kitty公仔真系唔敢执返屋企」，提醒「新物主要小心Check（检查）清楚入面会否有其他嘢……」、「Check下公仔入面有无嘢😨」。

有人更加直言「好恐怖！」、「有无缝过嘅痕迹」、「入面无藏咩下嘛」、「硬系形住里面有个人头」、「唔好掂，里面梗系藏咗嘢💀，一阵有红色水流出来 🥶」、「大吉利是，唔好执呀，里面有人头㗎」、「入面装住个头？😳🧐😲」、「可能里面有人头，小心。🥶」。

Hello Kitty藏尸案轰动全城

1999年，本港发生一宗轰动全城的虐杀案，女死者生前遭灌滚油、逼吃粪便和饮尿，死后遭肢解，头颅塞入Hello Kitty公仔头内。案件详情见下图及下文：

【Old News is So】99年Hello Kitty藏尸案 3凶徒被判终身监禁

资料来源：Carman Lam＠facebook将军澳主场

