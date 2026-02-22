擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮

一名自私大妈连日擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」，厚颜无视街坊当面怒斥，3句驳嘴恶言更辣㷫网民。详情见下图及下文：

楼主：嚟我屋企门口上吊复康

楼主昨天（21日）在社交平台Threads以「公屋故事」为题上载3段天眼短片发帖，留言指「公屋奇事——新搬入前面屋阿婆见过佢有轮椅、攞住2枝拐杖，但依家唔系中午就系凌晨，过嚟我屋企门口上吊复康啊，真系有病」。

楼主续指「20几年楼龄水管喺度上吊，断咗全层唔使用水啦，又做水舞间，最危险跌低，佢折凳分分钟将佢折埋，要吊去公园吊啦🙄😡」。

大妈荡秋千3句恶言驳嘴

被网民问及「有无当面闹佢」时，楼主现身透露「当然有啦，对面户已经闹过佢，今日（21日）我闹过佢，喺走廊捕获佢出门口闹佢，仲话我烦、收声、唔好再讲」。

短片分别摄于本月19日和21日。19日的短片中，著袜穿拖鞋的大妈以一身粉红色套装亮相，21日的短片装束较深色，同时直击到大妈带备凳仔离场的画面。

片中见到开始上吊前，大妈小心翼翼地踏上櫈仔后，先是单手扶著喉管借力，接著双右扶实准备吊吊揈，借力做出荡秋千动作，荡来荡去好不逍遥。

网民：呢啲人好乞人憎

网民对大妈的举动都看不过眼，大闹「呢啲人好乞人憎，正宗自私Ｘ」、「好癫」，奇怪「落去楼下公园好难咩？！🙄🙄」、「屋邨公园应该有啲健身架，好心呢啲人唔好咁白痴！」，并估计「条水管。。。应该顶唔到几耐。。」。不过也有人认为「阿婆应该系椎间盘突出，吊单杠止痛」。

网民献计攞佢张凳走

有网民则献计对付，建议「下次你等佢做做吓嘅时候攞佢张凳走，你睇佢点落返嚟，你同佢讲下次再系咁，你一上去我就会攞你张凳走」、「我系你我出去踢走佢张凳仔，同佢玩大距，睇佢以后敢唔敢再嚟你门口玩嘢」。

又或是提倡「楼主扮白卡突然之间开门冲出去，围住佢喺佢身边大叫大跳『我又玩』 ，吓Ｘ佢自然唔敢再嚟」、「挂个绳圈喺度，包保冇人敢埋去」。

另有人动用群众压力，表示「有无开铁闸帮佢加油😆或者叫啲街坊出嚟做下现场观众🤣」、「企喺佢面前睇佢吊，最好叫埋街坊出嚟打气」。

资料来源：yyytt0102＠Threads

