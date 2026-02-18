新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮

有港女昨日大年初一（17日）在社交平台发帖求救，原来她一时大头虾派错利是，竟将家人给的500元大利是，错手给了楼下管理员，她事后发现，既心痛大额利是损失，但又对于要问管理员取回利是感到尴尬，不知如何是好，事件引发网民激烈讨论，帖文不足一日已有近40万次浏览，大家纷纷为楼主出谋献策。

新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...

有女网民昨在大年初一（17日）于社交平台出Post求救，指自己「唔小心畀咗家人畀既利是畀管理员，入面系500蚊」。

楼主在帖文中向网民抛出一个难题：「比著系你，你会… a) 去同管理员讲畀错咗，畀另一封利士畀佢；b) 大方d，畀都畀咗」。此问题迅即引发网民留言热议。

网民劝算数：准备全年受女王级款待

数百留言中，绝大部份网民都力撑楼主应该「大方d」，即选择B，不少网民觉得，利是派出去就是祝福，收返会非常「样衰」兼不好意头，有网民表示：「俾利是同泼咗出去嘅水一样，收唔返」，劝楼主把今次事件当作教训。

不少网民又以乐观预测劝导楼主，指这$500元可能会带来意想不到的收获：「你畀大利是畀管理员，可能嚟紧一年会有特别待遇呢，乐观啲睇」，有网民指保安收到$500大利是，「肯定全屋苑今年对你最好」、「以后呢只管理员会当你女王咁，上宾级款待」。

不少网民又认为楼主现应调节心态：「有得派利是系福气黎」，「当做善事」或者「破财挡灾」都好。

有人劝取回：面子唔值$500

虽然选「B」劝豪气「派咗算」占大多数，但亦有不少网民认为，辛苦赚的血汗钱，无理由白白送出去，「理性」地认为应该取回，有网民更提供超详尽的「攞返利是SOP（Standard Operating Procedure 标准作业程序）」，他认为：「尴尬只系一瞬间；$500系你辛苦赚返黎嘅血汗钱，无咗会肉赤几日。」

他教楼主一套破解尴尬的对白：「唔好意思呀叔叔，头先封利是系阿妈/老婆交带落要俾某个亲戚嘅，我手快快派错咗，可唔可以换返封俾你？」他力劝楼主取回并强调：「面子唔值$500，去啦！」

有亲戚做物业管理的网民大爆行内「潜规则」，原来每年都有客派错利是，所以「有啲公司会有SOP」，「如果收到大额利是会封存到正月十六」，如果个客要求攞返就会畀返佢。不过该网民亦温馨提示：「如果攞返你亦要预咗佢哋会当笑料，周围吹水周围讲。」

网民创意献口诀防错

除了楼主提出的A和B选项外，有网民亦提出创意对策，有网民建议可以霸气地「畀多封$500管理员话头先唔记得畀」，或者直接同管理员讲：「呢封系$500，不过你照收啦」，将个波抛回给对方，看对方会否「识做」退回大额利是。

此外，有网民献上防错「口诀」：「一百蚊纸顶心口，十蚊港纸扎裤头，大饼硬嘢最就手，一蚊美金摸箩柚」，非常抵死。不少网民都温馨提示，想避免同类事件，最好的方法就是「唔同银码，用唔同利是封稳阵啲」，或者「分长同短利是封已经可以解决晒所有问题」。

来源：fishhhl＠Threads