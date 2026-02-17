银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮

大年初一家家户户迎春接福，知名文化评论员、次文化堂社长彭志铭却发现，本港一间老牌银行每年派发、深入民心的财神爷年画，竟然有「双重出错」，其中一个隐藏错误更被指极不吉利，掀起网民关注热议。

银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利↓↓↓↓

次文化堂社长彭志铭日前在社交平台发帖，惊讶地发现本港一间老牌银行今年的财神年画上，有两大错误。该财神爷年画可谓家传户晓，不少商户会在新春期间张贴门外，宣告启市日期。

彭志铭在其帖文中指出，今年收到的财神爷年画，「恭喜发财」的「恭」字竟然少了一点：「几十年来，（该银行）每年派送的财神像年画，都系呢款，点解，今年，个『恭』字，少咗一点嘅？」

他分享的今年和往年的年画照片中可见，今年年画，财神手上挥春的「恭」字，下方的心部确实只有一点，而去年年画「恭」没有少一点问题。

错字风波：隐藏错误几十年前已有？

彭志铭更进一步发现，连「发」字的「癶」部首，都写成了「祭」字的「夕又」部，让他不禁直呼：「真撞鬼了！」

帖文引发热烈回响，有网民翻出去年的年画版本作对比，发现去年的「恭」字是正确的，但「发」字的写法原来早已如此。另一位网民亦贴出今年与去年的版本对照图，留言称：「原来上年𠮶张都系咁」，证实「发」字写法问题并非今年才出现。

追本溯源：原稿「发」字早有玄机？

这场「错字风波」引发网民群起考古，有人分享了一张在2023年该银行展览上拍摄的原始手绘画稿照片，并提供关键线索：「3年前(2023年)......有幸见过财神画真迹，『发』字似乎原稿已经系咁写。不过『恭』字原画系有一点嘅。」 这意味著「发」字的特殊写法可能源自原稿，但「恭」字缺少一点，则可能是今年印刷的新错误。

不过，有网民展示了70年代的同一款财神年画，可见当时「恭」字正确，但「发」字的写法，与原画及现时的版本却有不同。

「恭」字少一点 网民创意解读：等你点睛呀？

事件引发网民热烈讨论，意见五花八门，有人认为是品质监控出现严重疏忽，「印刷厂好大疏忽！QC更疏忽！」有人猜测是「AI画图，冇识繁体中文字嘅人，认真proof read」的结果。

不少网民发挥创意，以幽默方式解读，有人笑称这是「恭喜『祭』财，听起嚟几顺耳！」将错就错，有不少人亦幽默地认为银行「用心良苦」，是故意留下「一点」让市民自行「点睛」，「个恭字等你点睛」、「留返一点俾法师开光」，寓意画龙点睛，开启财运。

有网民认为是逆向营销策略：「又系玩紧Marketing！」「引起话题，已经赚咗。」有网民则觉得「大吉利是」，直言「整张咁嘅嘢喺门口，真系发财都冇你份~」。对于这张「错体」财神年画，有网民更视之为奇货可居，笑言：「错体版更加要好好收藏，随时升值百倍」。

来源：Jimmy Pang＠facebook