搭港铁讲粗口被罚$5000？港女高调晒告票 被追问粗口内容「咁回应」｜Juicy叮

有女网民昨晚（9日）在社交平台高调晒在港铁讲粗口被罚款的告票，照片在网上疯传迅即成为热话，女事主在帖文中写道：「原来地铁讲粗言秽语罚款$5000」，大批网民啧啧称奇，直言「大开眼界」「第一次见」。

搭港铁讲粗口被罚$5000？港女高调晒告票 被追问粗口内容「咁回应」↓↓↓↓

有女网民昨日（ 9日）在社交平台发相发帖表示，在港铁内讲粗口被罚款，从楼主上载的相片可见，她收到一张由港铁发出的「违反香港铁路附例通知书」。

通知书上清晰列明，楼主违反港铁附例第「28H」条，开告票的港铁职员写上「粗言秽语」四个大字。

１小时半时间差掀议

根据通知书资料，事发日期为「23/1/2026」（2026年1月23日），时间是下午1时45分，而职员发出通知书的时间则为下午3时14分，两者相隔超过一个半小时，这段「时间差」迅即成为网民热议焦点。

有网民推断楼主当时的行为必定相当「出众」：「普通站员冇权出告票，要站长先有权出，玩到人要call站长，站长由控制室行出嚟都要出告票比（畀）佢而佢又唔走，事发时间同出告票相差大半个钟，佢当初应该系觉得自己好威咁Ｘ人老母Ｘ咗好耐。」有网民亦表示认同这个推论：「事发时间同出告票时间相差个半钟， 中间事主不停Ｘ佢老母？」

虽然楼主在帖文中表示罚款为$5000，但通知书本身并未列明具体罚款金额，只作通知及记录在案之用。此外，告票标明涉事乘客为「先生」，估计涉案者为楼主朋友，非楼主本人。

抛两字回应粗口内容

事件在网上疯传后，楼主其后再发帖，似乎不满自己的经历成为别人的流量密码，呼吁：「请大家不要偷图 成为自己的贴文 肉酸，谢谢」。

究竟楼主是如何「犯案」？面对网民追问「你点讲法讲到俾人捉？」楼主只简单回复「ic」，惜字如金的态度更添事件的神秘感。

不少网民又认为事件不单纯，猜测楼主必定是与职员发生争执：「你闹地铁职员，个职员谷鬼气紧系罚你」、「ＸＸ个职员咪用嚟砌Ｘ你啰」。

网民：第一次见

事件令不少网民恍然大悟，惊讶原来港铁内讲粗口会被罚款：「第一次见」，「啲人讲粗口咁多年，我都系第一次见有人真系俾人罚」、「长知识了」，更有人笑称这是「狠人证明书」。有手摇饮品店的小编开玩笑留言说：「睇嚟下一间舖我哋要开系地铁站」，引来网民回应：「难饮到惊人讲粗口？」

根据《香港铁路附例》第28H条(1a)，任何人不得在铁路处所使用「任何威胁性、粗秽、淫亵或使人反感的言语」，违者最高可被罚款港币$5,000元。有网民指出，收到告票后不缴交罚款并非上策，因为港铁会向法庭申请刑事传票，若缺席聆讯，法庭可颁下通缉令，后果可大可小。

来源：_iykol_＠Threads



