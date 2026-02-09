粉岭站闸机旁惊见缺口 网民：防君子不防小人 港铁极速咁样「堵塞漏洞」｜Juicy叮
港铁粉岭站一入闸机旁惊见一大「缺口」，身材够苗条的话或可使出「缩骨功」通过，不用拍卡过闸，有网民笑言这条为「法律罅」。港铁及后以一方法极速「堵塞漏洞」。详情见下图及下文：
楼主留下长达14个问号
自认「火眼金金🤣」的楼主本月6日在社交平台Threads上载相片发帖，留下长达14个问号「❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓」，并在回应栏补充「即系可以唔拍卡直接入，不过睇吓就好🤣🤣🤣」。
相中见到粉岭站一闸机旁，有一段明显缝隙。到昨日（8日），楼主再上载最新情况发帖，见到问题已被港铁迅速修复过来。
网民：防君子不防小人
因应这道「缺口」，有网民笑言这是「发现粉岭港铁站bug」、「紧急通道」、「秘密通道」甚至是「免费通道」，是「防君子不防小人」的「法律罅」，又叫「地铁漏洞😂😂」、「道德的底线」。
有人则盘算「拍卡之后经依道入闸😂 」，甚至「入闸买嘢，买完嘢同一个位出返去」。也有网民淡定地表示「有CCTV（闭路电视）喔，谁敢（不拍卡入闸）？🤣🤣🤣」。
网民：好有效率
到昨日，楼主上载续集帖文，见到原本的大罅「缺口」已被港铁用围栏堵塞，网民称赞办事「好有效率🤣」，并怀疑「港铁有睇Threads！」。
有人更加生动地形容做法好比「堵塞法律罅」、「堵塞咗法律漏洞」、「Bug已修复」。
港铁回应讲出前传
港铁回复《星岛头条》查询时表示，该位置为粉岭站A出入口的闸机位置，早前更换了相关闸机，并将会有后续工程进行。为免令乘客误会，车站已摆放围栏作阻隔。港铁亦借此机会提醒乘客，应使用车站闸机付费乘车。
资料来源：chl_oe131206＠Threads
