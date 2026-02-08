赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮

将军澳一单位的冷气机位外，放著一部黑漆漆东西，看真一点原来是裸身冷气机。有街坊对这部赤裸冷气机看傻了眼，网民却反而深明「真•分体式」的用途。详情见下图及下文：

楼主：邻居部冷气机烂到咁

楼主昨日（7日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载相片发帖，留言指「邻居部冷气机，烂到咁，都唔换，又或者拆咗都好，我觉得真系有啲危险，好彩佢有架抬住，如果靠两条铝角铁扣住个壳，我谂早几年已跌咗落街」。

没有了机壳作外衣的赤裸冷气机，内部零件外露，有网民与楼主同忧，指「冇个壳，唔知佢点固定。打风真系睇边个唔好彩」、「告得，求其跌一嚿都死」，并估计可能因为「外墙爆过咸水腌到烂晒」。

网民：赤裸的秘密

对于这个激罕的冷气机赤裸奇景，网民阴阴嘴笑说这是「裸机」、「赤裸的秘密」，且能「正，减轻负重」、「散热一流」、「散热快」、「咁先散热呀你识条铁咩」；更精警地形容是「分咗体嘅冷气机」、「 真正嘅分体式😂」。

还有网民幽默地猜测，这部冷气机的新功能是「装置艺术」，又或是「方便斑鸠筑巢啫」；有人则现实地估计「屋主睇唔到㖞🤭🤔」、「屋主自己应该睇唔到」。

网民：用嚟塞住个窿

另有网民从实用角度出发，认为「仲用到，冷气冻，点解要换？」；更有人直指这部「真•分体式」最实际的功能便是「堵塞洞口」，称冷气机残骸可能被用来「用嚟塞住个窿啩」、「 我屋企两部冷气机坏咗都由佢塞住个窿，又唔漏水，咪唔理佢」。

有人则鼓励楼主介入事件，建议「系咪同一层自己识嘅邻居？你直接同人哋打招呼问下啦，怕尴尬就打去管理处」。

资料来源：Cheuk Wing Leung＠facebook将军澳主场

