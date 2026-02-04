岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮

年近岁晚注意新型骗局！有网民发文分享近日在尖沙咀海旁跑步时，遇到「触碰型圈套」的惊险经历，骗徒以撞跌手机为由，一步步诱使事主企图骗财，事主最后拒做「致命一步」成功自救，获网民激赞。

岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目↓↓↓↓

有网民在社交平台发文表示，在尖沙咀跑步至海旁位置，遇到有人截停他声称「碰到佢的电话跌落地下，要求我赔偿」，原来这只是骗财圈套的开端。

事主表示，骗徒手法非常「专业」，即时开机展示一部「只系有声音但画面没有」的坏电话，并在一轮理论后，假意让步，称「佢自己都有错要求每人负责一半的维修费」。

骗徒「叫我攞住佢部电话」...

面对突如其来的指控，事主保持冷静，他心生一计，向对方表示财物都放在健身室，需要回去拿取，更醒目地拒绝对方「叫我攞住佢部电话」的要求，事主回应：「我拒绝，我话你自己放低就算啦，我唔会接触你的电话。」他解释，这样做是「睇得电视多」，如果接触过电话便会留下指纹，到时就百词莫辩。

最终，事主成功摆脱骗徒，并提醒大家：「年近岁晚，骗徒特别多，大家小心。」

网民赞正确：唔好接触对方啲嘢

帖文引发热烈回响，不少网民大赞事主「真系好醒目，应对得好冷静，又冇接触对方啲嘢，完全系正确做法」。

有网民分析事件可能「局中有局」，骗徒要求事主拿著手机，可能是设下另一个陷阱，「佢想你攞手机话你偷又得」，幸好事主洞悉其奸计，并表示：「唔排除佢敢谂，所以我唔会拿。」

不少网民亦提供各种应对方法，最多人建议「即刻报警」，认为只要「直接同佢讲报警，揾警察处理」，骗徒就会知难而退。

有网民提出更「进取」的策略，开玩笑地说要比骗徒更凶狠：「比佢更狼丫麻，话比佢撞整亲，唔赔报警～」用骗徒的逻辑反击对方。有网民亦幽默地指，在海旁的话，应该「接过一律用力掉去海中心啦！」

不少网民留言提醒指，现今社会骗案手法层出不穷，除了「碰瓷党」，还有「假和尚、假乞衣、问人借钱食饭」等，因此，当有陌生人求助或搭话时，都应加倍留神，有网民坦言，现在就算遇到游客要求帮忙拍照，都会因「费事话我整烂佢部机，屈钱」而拒绝。

来源：jonpoon1204＠Threads