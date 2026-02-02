城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：11:22 2026-02-02 HKT
发布时间：11:22 2026-02-02 HKT

令人印象深刻的城巴「仙气女车长」刘家颖已辞职照顾孩子，但「仙气女车长」后继有人，有网民近日被另一名充满青春气息的女车长惊艳到，大赞好靓好飒。详情见下图及下文：

城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒逐张睇↓↓↓↓

楼主：香港女司机好靓好飒

楼主早前在社交平台小红书以「香港女司机好靓好飒啊！双层巴士轻松驾驭」为题上载短片发帖。短片见到长发披肩的女车长正满面笑容地回应乘客。

网民对此也赞不绝口，指「真系靓女一个 」、「笑起来很好看」、「好斯文 」、「型」、「巾帼不让须眉」、「真的好好看，看起来很年轻」。

红隧转车站野生捕获

鉴于短片拍得太唯美，被人质疑这是AI（人工智能）生成，楼主留言反驳指「视频为港理工附近的红隧转车站现场抓拍，相信不止我看到这班车和这位女车长」；另有网民指「不需要AI生成，香港大把后生女车长」。

片中见到「仙气女车长」正驾驶车费47.6元的H2K路线夜赏香港「观光城巴」，海底隧道巴士转乘站，正是其中一个站点，于是有网民指「观光巴士找噱头给人乘客」。

有人则留言爆料指，「我之前在中环坐完H2，见到她准备去开H1」。不少网民则继续关注「仙气女车长」的颜值，指「颜值这么高的香港女仔还能选择巴士司机这一行真是赞」；还有人爱屋及乌，顺道称赞香港的男车长，指「男司机也很帅」。

资料来源：深闻港见＠小红书

