项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:30 2026-02-01 HKT
发布时间：16:30 2026-02-01 HKT

旅游达人项明生今日（1日）在其Facebook专页分享影片，实测在深圳买餸「平到怀疑人生」的情况，他以人民币10元（约港币11元）买完餸及早餐，深圳街市的超低物价令他不禁惊叹：「唔怪之后莲塘口岸『两蚊鸡』日日上去买餸。」帖文引发网民热议。

项明生在其社交平台专页发帖发片表示，他今日（1日）「去考察深圳的街市物价」情况，他表示：「10蚊（人民币）可以买到早餐及菜，唔怪之后莲塘口岸『两蚊鸡』日日上去买餸。」

¥10买早餐加餸 莴笋¥1一条香港卖¥10

他在影片中以「¥10深圳逛街市」为题，实拍他今早（1日）于笋岗村的城中村街市，亲身体验深圳的物价。他首先被价格牌吸引，番茄仅需¥2.98一斤，生菜更低至¥0.98。

最令他惊讶的是葱价，一大扎红香葱只卖¥1.58，他笑言「我买咁多葱都讲紧个几、两蚊有找」，因为实在太便宜，他买了一大袋，更感叹：「香港嘅葱贵到...」

除了葱，街市的莴笋也让他大开眼界，「莴笋咧系一蚊一条」，他直言在香港要卖10元两条，其他货品如鸡蛋，一板30只也只是¥15.8，他表示，这个价格和香港差不多，香港约为20元一板。

街市的早餐如现磨豆浆、油炸鬼均为$2.5，亦非常便宜，这超低物价，不禁令他高呼：「哗！真系好平，深圳啲物价，平到你怀疑人生！」

项明生最后买了早餐和一大袋餸，总花费还不到10元人民币，他展示著战利品说：「买埋早餐买埋葱，夹埋都唔使10蚊」，尽显北上消费的性价比。

网民激辩：不应该给二蚊客北上？

项明生的帖文引发热议，不少网民赞他「好贴地㖞」、「街市都比你去埋格价，无得顶」，项明生也亲切回应说「这就是生活的小乐趣」。

帖文也引发了关于「北上消费」的讨论，有网民留言批评：「所以不应该给二元车这些人北上，应该要收成人全费，这些人是做损害香港经济的元凶。」对此，项明生回应道：「但是水往低处流，人人贪便宜买平嘢，乃人之本性！叫人扶持经济去买贵嘢，其实长远是行不通的。」

有网民则指香港街市亦有平餸卖，如深圳的鸡蛋兑换港币后「只便宜一点点」，有人贴出香港街市「1元1斤菜心」的相片，证明香港也有便宜货，令项明生也好奇追问：「喺边度啊？咁平嘅？」

网民提斤两换算不同

除了价格，食物安全和计算方式也成为网民的讨论焦点，有网民贴出内地「毒红薯」的旧闻截图，担心食物安全问题，项明生则务实回应：「香港街市的番薯都系大陆的啊！除咗日本超市的日本番薯。」

另外，有网民提醒深圳的一「斤」是500克，与香港约600克的一「斤」不同，大家扫货时要多加留意。此外亦有网民提醒新鲜鸡蛋有携带限制，不能随意带回香港。

来源：项明生James Hong＠facebook

同场加映：北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩↓↓↓↓


 

