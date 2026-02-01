WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮

天降横财？有网民昨日（31日）凌晨突然在自己的微信支付（WeChat Pay）帐户，突然收到一笔来自陌生人的款项，令他不知所措，他发文向广大网民求助，掀起关注热议。

WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略↓↓↓↓

有网民在「大埔 TAI PO」FB专页发文，表示自己的微信支付（WeChat Pay）帐户，昨日（31日）凌晨突然收到一笔不明款项，他发文向网民求助：「请问你哋有冇试过微信（WeChat）支付，突然收到一个唔识嘅人过咗钱入去？」

帖文附上一张收款截图，从图中可见，楼主透过「转数快」在微信支付户口收到一笔港币1200元的款项，状态显示为「已存入余额」，证明款项已成功存入其帐户，收款时间为凌晨12时54分。

网民警告：千万别自行转回！

帖文引发热烈回响，大批网民留言一致警告楼主「小心有伏」，并力劝他千万不要自行将款项转回给对方：「任何人入错数千祈唔好自己退，而家太多骗案」、「千万不要自己过返条数比佢」。

综合网民意见，怀疑背后可能涉及两大骗局，最多网民担心的是，这笔不明款项可能是「黑钱」，楼主一旦自行转帐，便可能在不知不觉中成为犯罪集团的洗钱工具。

有网民提醒：「最怕被告洗黑钱」、「黑钱就大获」、「可以话你协助洗黑钱」。后果轻则帐户被冻结，重则可能要负上法律责任。

多名网民又怀疑是「撤回转帐」骗局，有经验的网民解释这种骗案手法则更为隐蔽：「帐面多了钱，于是有人联络你过返钱畀佢，但其实佢可以撤销过𠮶笔钱，即系你冇收多咗钱，反而有损失！」

网民指出，骗徒利用转帐系统的时间差或漏洞，先让你看到入帐纪录，当你将自己的钱转给对方后，他们再取消最初的转帐，令你「两头唔到岸」，无辜蒙受损失。

过来人教自保要诀

一众有经验网民又提供了清晰的自保要诀，绝大部分网民都认为，最安全的方法是将问题交由官方机构处理：「最好联络自己银行, 到时退比银行解决」、「同银行讲，叫银行处理」，让银行或支付平台客服从官方渠道核实并安排退款，便能留下正式纪录，保障自己。

为求安心，亦有网民建议楼主到警局备案：「骗局，要警局备案」、「我劝你立即报警备案，远离麻烦」，这样做能为事件留下官方纪录，万一将来有任何争议或调查，都能证明自己早已上报，并无意图侵吞款项。

有网民又分享亲身经历，指曾有骗徒转错帐后致电要求退款，但他坚持不自行转帐，要求对方经银行处理：「我试过收5万，个事主打俾我，但系我要佢自己去银行处理。𠮶五万蚊我就唔会郁嘅......最尾佢揾咗银行处理返银行扣返数」，他建议只要「企硬」立场，不贪心、不私下处理，便能有效避开骗局。

事件中，楼主亦风趣回应网民的「贪心」留言，笑言：「唔想贪呢啲，想贪今晚六合彩头奖」，反映会警惕不贪心。

来源：大埔 TAI PO＠facebook