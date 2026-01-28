豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026-01-28
2026-01-28

有网民在社交平台以匿名发帖「代朋友问」，指其朋友上年成功抽到公屋，却因「装修师傅拖期又烂尾」，需要另聘师傅接手，导致延误，如今房署以「太耐半年未入住」为由，正准备收回单位，令事主不知所措，急忙向网络寻求解决方法。

公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议：豪装惹祸？↓↓↓↓

有网民在「公屋讨论区」FB专页发帖表示，其朋友去年抽到公屋，但因为装修师傅「拖期又烂尾」，结果找来第二位装修师傅接手，至今迟迟未入住，已大半年遭房署「话太耐半年未入住，要收返」，楼主非常徬徨，发帖向网民求救。

公屋豪装肇祸？网民激辩

帖文一出引发网民激烈讨论，意见两极，不少网民将矛头指向事主可能对装修过于讲究：「有D人将公屋装的好似豪宅」，认为「住公屋就唔好搅咁多野，简装就入住啦」，有人更留言讽刺地说「百万豪装是正常吧」。

不过，另有网民则持相反意见，为事主抱不平，认为公屋作为自己的「安乐窝避风港」，甚至是「随时都住一世」的居所，在经济许可下「想靓d搅好d有咩问题？」有网民亦认同指，基本如铺地砖、装冷气、间房、油漆等工程「都系基本嘢」，准备工夫亦需时，网民认为，将省下的私楼租金用来装修，换取更舒适的居住环境，「情感价值满满，就无话唔值」。

网民吁向房署解释 寻求酌情处理

面对事主「烂尾」的困境，网民们亦表示同情，纷纷建议事主应立即与房署沟通，并提交证据，例如「提交自己拍片及装修合约单俾房处」，或「影D相比主任睇」，解释情况以寻求酌情处理。

不过，部分网民对事主长达半年未入住表示质疑，认为此举已证明他「根本唔需要间屋啰」，「你攞咗屋半年都唔入去住，其实你都唔急住用」，有人认为事主有浪费社会资源之嫌，更留言「支持收房！」，有人亦怀疑楼主「代朋友问」只是掩饰，实际上是事主本人，「匿名+你～朋友～=已证明你无实质需要公屋了！」。

根据房委会与公屋租户所签订的租约，承租人及名列在租约上的家庭成员在租约生效日期后一个月内，必须搬入该公屋单位，并须经常持续居住于承租单位内。

来源：公屋讨论区＠facebook

