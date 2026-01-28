港男斥福田按摩店多隐藏收费 过夜索$400 老手揭秘北上按摩「潜规则」：你太年轻了｜Juicy叮

有港男在社交平台发文，怒斥深圳福田口岸附近一间按摩店的收费手法，他图文并茂，大呻按摩店「冇下一次，好多隐藏式收费......真系Ｘ街。」帖文引发热议，并引出多名老手分享北上按摩的「潜规则」，坦言事主「你太年轻了」。

港男斥福田按摩店多隐藏收费 过夜索$400 老手揭秘北上按摩「潜规则」：你太年轻了↓↓↓↓

有港男在「深圳会所|深圳按摩 新奇发现」FB专页发帖，批评福田口岸附近一间按摩店「好多隐藏式收费」，他指：「套餐之外，加钟好贵，加钟仲需要另外嘅小费，过夜需要加钟400蚊先可以」，楼主对此收费手法甚为不满，爆粗表示「真系Ｘ街」「冇下一次」。

价目表曝光 15%服务费另计小费

从该男士上载的相片可见，涉事按摩店装潢颇具规模，他贴出的两张价目表却暗藏玄机。

一张按摩价目表显示，最基本的「中式按摩双钟」（90分钟）收费159元（人民币，下同），「泰式按摩双钟」则为179元；若要「加钟」45分钟，则分别收费79元和89元。另一张「大堂服务项目价目表」则列明，「擦背」、「采耳」等项目划一收费69元。

不过，价目表底部写著备注：「以上价格以人民币定价，所有消费加收15%服务费（不含小费）」，换言之，除了价目表上的费用和15%的服务费，顾客还需额外支付技师小费。

网民反应两极：「你第一次按摩？」

帖文引发网民热议，但风向并非一面倒支持楼主，不少「老司机」直指楼主「太年轻了」，嘲讽他「博俾人笑你无知」、「楼主第一次去按摩店？」。老手网民纷纷揭开北上按摩的潜规则，有人解释道，这类场所分为「小费场」和「全包场」，而楼主光顾的明显是前者，更有人形容该店是「小费机场」，即是非常依赖小费收入的地方。

有经验的网民又教路：北上按摩「应该先到美团或大众点评买合适的券，再在入场前扫二维码进埸」，但同时提醒「美团卷还要看清楚是否全包价，需不需再另付项目小费等，否则只有引颈待戮」。

技师专「㓥港灿」？ 网民踢爆黑店内幕

不少网民对关口附近的按摩店评价有所保留，有人甚至极端地认为「关口附近全部都当人系垃圾」，但有关言论却缺乏实质证据。有网民又言之凿凿地分享，曾无意中听到技师对话，避为一些「做香港人的（按摩）场，基本上已经，全部当香港人水鱼，㓥完背后再嘲笑，一班港佬亚叔，以为自己英俊多金，其实我们日入三四千，根本睇唔起港佬。」

此番言论引起争议，有人附和亦有人表示质疑：「唔系间间都系」，有人则指出，近年内地部分按摩店质素大不如前，有网民抱怨有时技师见是团购券会「hea按」。

过夜如何免收$400 网民教路有方法

至于楼主最不满的「过夜要加钟400蚊」，有网民就解释当中规则：「你揼完出返大厅瞓咪唔洗加钟啰！又想喺房瞓又唔想听到人打鼻鼾，咁紧系要加钟加钱先可以在房瞓系正常㖞」。原来，在房内过夜等同于占用了技师的时间，因此需要以「加钟」形式付费，若选择到大堂的公共休息区睡觉，则不需额外费用，但亦有人质疑「都比（畀）到400蚊, 已经唔系平过酒店啦」。

有网民则建议北上按摩可转场珠海，消费体验不错，有网民则认为「倒不如喺香港贵少少、有啲都几好㗎」。

来源：「深圳会所|深圳按摩 新奇发现」@facebook