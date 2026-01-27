公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮

有港女在网上发长文，分享陪老人家到公立医院覆诊的辛酸，慨叹：「每一次香港公营医院陪诊，都系一次城市定向嘅体验」引起网民共鸣，她直言不明白「如果长者自己去要笃住拐杖走上走落揾窗口」，如何可以一个人应付得到。

公院覆诊如玩「定向闯关」？港女揭陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？↓↓↓↓

有女网民在「Carers Voice照顾者大大声」FB专页发帖，以「每一次香港公营医院陪诊，都系一次城市定向嘅体验」为开首，巨细无遗地描述了在东区医院陪同长者覆诊时，犹如参与一场极限挑战的复杂过程。

资讯过多？「被超过10张notice包围住」

楼主指覆诊纸上的部门、楼层、翼座，已足够让人迷失方向，她生动地描述了这种困境：「要去揾覆诊纸写嘅部门楼层同柜位登记，医院大楼内要揾东翼西翼新翼旧翼。」

她形容，每个角落都被海量的资讯包围，「你企喺度望住窗口被超过10张不同大小不同颜色嘅notice包围住」，资讯过多反而让人「直接放弃阅读不如行前问职员」，结果却可能换来对方无奈的眼神。

网民围炉揭更多崩溃细节

帖文引发热烈回响，不少网民分享同类经验，纷纷表示「简直系医院定向挑战」，除了路线复杂，等候过程同样磨人，有网民分享，在取消了号码牌、改为按时段叫名的制度下，连去洗手间也「心惊胆跳」，生怕错过叫名。

帖文中楼主提到，当日要在两点见医生前完成照X光，但放射部午饭时间为1至2点，令她陷入两难。有同样遇过此问题的网民关心询问，她最后几点才照到X光？楼主回复指当日幸运：「12:40去到，今日好彩唔系太多人等，照得切」，但也补充「上次人多等咗好耐」。

网民分享陪诊心得 建议使用HA Go

有人建议使用HA Go手机应用程式会方便很多，但楼主解释：「一直有用，不过今次因为系上次医生开漏药，HA GO入边冇资料......」这个特殊情况，让她要在没有实体药单下，疲于奔命地向药房职员「解释一大餐」。

有网民更分享心得自己与家人分工合作，一人推轮椅、一人负责登记揾路的经验，楼主看到后亦感触良多，回复道：「心痛一老陪一老𠮶啲」，触动了无数照顾者的心。

网民：香港医疗体系真系好好

在热烈讨论中，亦有网民提出不同看法，认为「有得俾你廉价或者免费睇医生已经好幸福」，更有人分享自身经验，真心觉得「香港医疗体系真系好好」，对比外国已算不错。

对此，楼主回应强调这并非「斗惨」，「身体健康唔使睇医生先系真正幸福！」她进一步解释，她的不满并非针对医护人员，反之，「其实大多数医护都好好」，真正令人困扰的是整个「流程同制度」。

楼主：向所有照顾者致敬！

这个观点获得不少网民认同，有网民亦指出，自己初次陪诊时也「觉得成个流程烦到呕」，完全无法想像以往母亲是如何独自完成的：「如果冇人陪，长者好难独自顺利过晒咁多关。」楼主在帖文最后，亦向所有在医院内为亲人奔波的照顾者致意：「#向所有Carer致敬！」