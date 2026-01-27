Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:44 2026-01-27 HKT
发布时间：10:44 2026-01-27 HKT

巴士乘客必须佩戴安全带的新法例于1月25日生效，违者最高可被罚款5000元及监禁3个月，正当市民仍在适应新例之际，网络传出各种趣闻，昨日（26日）一则「扣错安全带」的帖文更引爆网民笑点，成为热话。

巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！↓↓↓↓

有港女昨于新例实施翌日（1月26日），在社交平台上载了一张在巴士上准备扣安全带的实时相片，她在帖文中无奈写道：「阿叔你扣咗我安全带，我扣乜嘢啊？」

从楼主上载的相片可见，她座位上的一条黑色的安全带，从她的右边横跨至左边，并相信已插进了左边座位的扣环中，明显是邻座的阿叔「顺手」取了她的安全带扣上。

楼主自己的安全带扣环就在身旁，但「带」到用时方恨无，属于她的那条带已经「名花有主」，让她哭笑不得。

网民：「有请一对新人合卺交belt」

这则充满无奈又搞笑的帖文引发网民热议，不少人纷纷留言「献计」，有网民建议她「以其人之道，还治其人之身」，提出「你扣返佢果条，形成个X型」、「互相紧扣」等爆笑提议，甚至有人开玩笑说：「咁就可以在一起，在一起」，「有请一对新人合卺交belt」，楼主对此「姻缘」幽默回应：「系阿叔阿，先唔制呀。」

面对可能被罚款的风险，不少网民都以5000元罚款来开玩笑，笑称「你扣五千蚊」、「叫个呀叔帮你比(畀)5000蚊」。不过，楼主似乎不欲将事情闹大，当有人建议她停车报警时，她无奈地表示：「唔好阻住大家返工，一阵被人围殴。」她亦相信邻座阿叔并非故意，「应该冇害人之心，可能未瞓醒啫。」

网民分享同遭扣错：「Ur not alone......」

有创意无限的网民则将此举形容为「独占两座」的新方法：「点样可以独占两个位？......扣隔篱位条安全带。」有网民亦温情地解读阿叔错扣举动：「冬天嘛，佢帮你整暖条带先啫 10分钟后会还架啦」，楼主也顺水推舟回复：「好人做好事。」

原来，「扣错带」并非个别事件，不少网民亦在帖文中留言，分享了新例实施后翌日亦遇类似经历，有港女亦上传相片，见其安全带被人错扣，并「勉励」楼主：「Ur not alone......」。有网民亦说：「今日我都犯咗同一个错呀姐话：小姐你扣咗我条带」，有人则说自己搭巴士时，邻座乘客同样扣错其安全带并已睡着，情况更为尴尬。

楼主也分享同事的经历，指有阿叔坐下后，自然地解开了已扣好的安全带，再扣上自己的，事后才惊觉并帮同事扣回，场面非常「无语」。

来源：elian0803＠Threads

同场加映：巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战↓↓↓↓


 

