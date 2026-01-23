以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮

社交平台Threads近日涌现大量「免费赠送」帖文，声称因移民、店舖结业或个人理由，为了不想浪费，免费送出尿片、背囊、睡袋，甚至是最新款的iPhone等等，吸引大量网民关注，《星岛头条》记者实测发现，这其实是新型诈骗手法，利用市民减废环保之心来诈骗，骗徒手法极具引导性，稍一不慎便会堕入陷阱。

以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式↓↓↓↓

新兴的社交平台Threads最近充斥著各种免费赠送的帖文，《星岛头条》记者翻查平台，发现此类帖文的内容及借口层出不穷，而且均附有实景相片，在现时环保减废的主流下，显得份外真实，而最重要的是全部免费，令人容易放下戒心。

赠物帖文五花八门 借口层出不穷

有网民上载多个名牌背囊的相片，声称「成家人要搬去英国啦，呢啲带唔走」，因此「送畀一样钟意露营嘅有缘人」，图中所有物品均免费。

有「师奶」则发帖发相，指因「宝宝已经顺利戒片片」，故将家中大量未开封的纸尿片「私讯可以免费攞5包」。另有帖文则表示「爸妈平时好钟意行山」，但早前在日本购买的mont-bell睡袋「而家唔用，免费送」。

最夸张的莫过于有骗徒声称要「白送都冇人要」的「iPhone 17 Pro Max」，理由是「老公部手机舖收咗舖」。

网民吁警惕：免费嘅嘢最贵！

这批「唔想嘥」的免费赠物帖文引起大量网民关注，一些帖文如免费送尿片帖文，吸引大批网民留言索取，部分细心网民则留言警告，要求大家提高警觉：「免费嘅嘢最贵！」

有机警的网民甚至发文直指这些帖文均是新型诈骗手法，网民忧虑藉著「免费送」的吸引力，诈骗帖文触及率（reach）非常高，忧虑有网民中招受骗。

记者放蛇实测！呃钱路线图全公开

为了一探究竟，《星岛头条》记者直接联络声称免费送「iPhone 17 Pro Max」的骗徒进行实测。记者询问如何领取iPhone，对方立即回复「请按赞追踪领取喔」。

记者表示已追踪后，提出「到现场拿，你舖在哪？」对方马上拒绝，称「抱歉喔～7仔寄送喔」，并要求记者支付运费。

要求追踪拒绝面交 引导填写个人资料

记者假装同意，并提出「运费到付」。对方稍作等待后，便传来一条极度可疑的连结，该连结字样，为伪冒台湾7-Eleven官方的「卖货便」网址。

记者讹称「已填已付，请安排寄出」，对方随即表示「没有收到耶～请问你有按送出吗」。记者佯装无法在网站上提交资料，并直接在对话中提供虚构的地址和姓名电话，试探对方反应。

骗徒「帮忙」填写套取联络

骗徒见状，便热心地说「稍等～我帮你填喔」，并传来一张已填上记者提供资料的表格截图，该表格清晰显示需要填写姓名、LINE及E-MAIL。对方确认资料后，记者追问「何时收到？」。

对话到此，骗徒已成功套取联络方式。根据网民的经验，下一步便是由「专员」透过Line或电话联络，以「实名认证」为借口，要求受害人转帐。记者在完成此步后未有继续，而骗徒在发现无法进一步行骗后，最终亦将记者的帐户封锁。

险中招网民：约唔出嚟就知有鬼！

综合网民的爆料及记者实测，此类新型诈骗手法环环相扣，利用市民「环保减废」或「贪小便宜」的心态，透过像真度高的借口和假网站，一步步诱骗受害人上钓。

有似乎险被骗的网民亦有留言详细解释了骗徒的流程，有人表示，当联络骗徒后，他们会提供一条假的「7-11卖货便」连结，要求你填写个人资料。

最关键的一步，是所谓的「实名认证」，骗徒会安排一名「专员」透过Line致电受害人，「叫你喺转数快转几千蚊去认证」，该网民提醒大家要「睇路唔好中计」。

假赠送骗局去年底首现台湾 有人索免费品被呃12万

其他机警的网民亦纷纷作出呼吁：「次次开threads 都有呢啲po，好可疑！！」、「其实啲ac都几假」。有人尝试相约当面交收被拒，即表示可疑：「发现约唔出嚟就知有鬼！」有网民指，真正想送出物件的人，大多是「求方便快捷，大家约见面交收完成」，绝不会「又专员又㩒link」，认为「便宜莫贪」才是至理名言。

资料显示，这类假赠送帖文在去年底首次在台湾出现，当地有人被骗去12万元新台币（约3万多港元），近日似有蔓延至本港之势。

「防骗易18222」反诈骗咨询热线

香港警务处反诈骗协调中心「防骗易18222」热线，提供24小时反诈骗咨询服务，市民可致电18222与反诈骗协调中心人员联络，以协助应对怀疑骗案。

「防骗易18222」热线只提供咨询服务，倘若你思疑已成为骗案的受害者，请前往就近的警署报案。如遇到紧急事故，请立即致电（999）报警求助。

