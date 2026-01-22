雾锁枫香 网民：大棠人间仙境！ 天文台解构美景关键成因｜Juicy叮

晨光将醒未醒，酿了整夜的迷蒙贪恋著凡尘一抹嫣红，恋恋不舍，缠绕著枝头那红宝石般的胭脂。一树一树的红在颤动著，把迷雾点燃成火。香港天文台昨日（21日）在facebook专页以「雾锁枫香🍁」为题上载网民的大棠枫香林美拍，解构美景关键成因。详情见下图及下文：

雾锁枫香 网民：大棠人间仙境！ 天文台解构美景关键成因逐张睇↓↓↓↓

天文台：红叶与辐射雾交织

天文台在帖文中指「早前有市民捕捉到红叶与#辐射雾交织的唯美景象✨！晨雾如轻纱笼罩著远方草木，映衬出眼前枫叶嘅艳红💖」。

天文台接著解释，「其实形成辐射雾嘅关键在于辐射冷却， 喺天朗气清、风势微弱嘅夜晚🌌，新界空旷地区因为辐射冷却而显著降温，当水汽充足时，靠近地面嘅水汽就有机会凝结成雾🌫️。辐射雾常见于冬春季节，日出升温后就会逐渐消散☀️。（摄：苦明 / 2025年12月30日 / 大棠 / #CWOS）#社区天气观测计划 #红叶」。

网民：靓到似幅风景画

摄影师于上月底早上7时许在大棠一带拍得这美景，有回应的网民形容为「人间仙境！」、「美不胜收！」、「靓到好似一幅风景画」，并提醒「香港靓景多，请珍惜自然生境」。

红叶情报

大棠枫香林位于大榄郊野公园。根据渔护署的「大榄郊野公园枫香林红叶情报」，现时情况为「树叶疏落」。不过市民仍有赏红叶的绝美打卡点，根据康文署「康文赏花情报」下的「红叶情报」，以5块红叶为最高指数，现时，北区公园、青衣公园、杨小坑锦簇花园和元朗公园的指数也有4叶。

其中，北区公园湖畔种有16棵落羽杉、青衣公园公园人工湖畔也种植了数棵落羽杉。屯门杨小坑锦簇花园，园内则栽种了16棵枫香树、元朗公园园内的枫香树有48棵。

