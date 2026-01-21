大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮

有大埔网民近日在社交平台发文为邻居抱不平，帖文指邻居有丧事在门口摆放引路蜡烛，结果半夜被保安员收走，并弃置于垃圾房，帖文引发热烈回响，涉事住户亦现身怒轰未有被知会，非常不尊重，而最峰回路转的是，发帖网民其后自揭其实是该屋苑夜更保安，「无间道」式大爆事件内幕。

大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕↓↓↓↓

一位自称「太和人」的网民在「大埔 TAI PO」FB专页发布相片，相中为屋邨走廊，一户人家的铁闸旁，地上放著一个化宝盘，旁边点著一支点燃的红色、用作引路的蜡烛。

这「一点烛光」触发的事件令楼主有无限唏嘘，他在帖文中透露，管理处在「半夜三更，收走人哋支蜡烛弃置于垃圾房」。他感叹道：「中国传统，家人离世，门口摆放蜡烛，为先人引路回家，以示最后一点心意及思念。」

他质疑，在「宏福一事」后港人变得过份紧张，并反问：「睇返近20年，香港有冇任何一单火灾系关于呢一支蜡烛嘅呢？」他认为，管理处在半夜「收走人哋支蜡烛弃置于垃圾房」，做法极不尊重，并希望大家能理性看待，互相体谅。

楼主：传统思念竟被指玩火？

帖子引发热议，不少网民力撑楼主，认为反对者是「惊弓之鸟」，「香港人永远系禁啦 成日惊死 见到有小小火就嘈嘈嘈」，有网民反讽道：「自己淘宝淘d电器唔危险？」、「啲人乜L都淘我仲惊」。

有网民分享经验，称现时的蜡烛设计安全，「佢唔系胶..系玻璃....入面有油...打侧咗会点唔著」，根本不用过份恐慌，不少网民都认为，白事并非经常发生，大家应「将心比己」，「人地白事，咪通融下啰」、「体谅下，呢D有几不安全？」

不过，部分网民则表示理解管理处的担忧，认为安全至上，有人分享亲身经历，指邻居烧蜡烛令他「每晚都睡不安稳，隔一阵就开门睇下有无毕样」，有网民认为「传统文化往往大晒」的心态不可取，并指出在走廊摆放物品可能「阻塞消防通道」，是违法行为。

剧情反转！户主与保安现身揭真相

事件其后迎来戏剧性发展，有网民现身，自称就是该单位的户主留言，他悲痛地表示，家人过身「还没完成头七」，翌日一早便发现蜡烛连同铁桶被人丢弃。他强调，该蜡烛是「防风，360度有嘢包住」，而且管理处「直接收走通知也没有」，令他感到极度不被尊重。

更震撼的是，发帖起初自称邻居的楼主，其后再补充自爆他其实是该邨夜更保安，挺身而出大玩「无间道」，踢爆事件内幕，他透露，按前任主管指示，遇此情况应「放(灭火器)系附近，加强巡逻」，绝「不可以抌」，但新上任的主管却无视建议。

他指，新上任的主管一意孤行，声称是「法团落左Order要清」，并指示新同事去处理，当其他同事提出异议时，该主管竟不负责任地说：「户主投诉系早更嘅事，又唔系当面闹我，关我咩事。」

其后楼主再更新帖文，指管理处最新安排是「通知住户放一桶水系旁边，另安排保安员每小时巡查」，似乎事件曝光后，管理处作出了有一个较为合情理的处理方式。

来源：大埔 TAI PO＠facebook