新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮

有本港网民在社交平台申诉，在日本东京著名烧肉店「六歌仙」用膳时，遇上一班「有知名度」的港人高声喧哗，对方「嘈过酒楼」的声浪，令她原本10分满分的用餐体验，暴跌至仅余1分，楼主公开当时秘密录下的「噪音」，声带流出后，引发网民热议。

新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜↓↓↓↓

有女网民在社交平台发帖表示，她与丈夫到「六歌仙 新宿西口2号店」享用晚餐，她忆述餐厅本来非常宁静，「本身都有客人喺度用餐，但系全程d人都好安静，净系听到烧肉嘅声，完全听唔到交谈声。」

楼主：全场好安静直到佢哋嚟到

约5点左右，一批香港游客的出现，彻底打破了餐厅的平静。楼主指他们被安排在隔壁的包间，「之后成个场都听到佢哋把声，嘈过酒楼...」。

楼主的丈夫忍无可忍，在洗手间偶遇其中一位男士时，礼貌地用广东话请求他们小声一点，对方亦表示同意，但是回到座位后情况未有太大改善，「出到嚟真系细声咗少少嘅，但都系全场都听到...」

楼主对此感到非常失望，更直指该批港人中「叫做系d有知名度嘅人」，虽未有公开其身份，但也不禁在帖文中慨叹：「唔该所有嘅香港人，出嚟旅行可唔可以比（畀）翻d尊重同礼貌，唔好影衰香港人啦......成个体验由10分满分跌到落得翻1分。」

伴随帖文发布的，还有一段长约两分钟的现场录音，虽然没有画面，但清晰可闻背景中夹杂著男女的高声谈笑与玩乐声，让人感受到那份被噪音包围的无奈。

网民激辩：入乡随俗 vs 日本人都好嘈

帖文引发网民热烈讨论，不少网民力撑楼主，认为问题核心在于尊重场合：「食嘢倾偈好平常......但我个人就觉得应该系唔骚扰到其他人嘅情况下进行活动。」楼主亦回复强调「本身成个场都安静嘅时候突然有班人出黎嘈喧巴闭，造成咗其他食客嘅困扰先系重点」。

一位在日本工作的本港网民则从语言学角度分析，指「广东话发音系特别多高低起伏，所以特别敏感（日本同事以为嗌交）」，表示在安静环境中尤其突兀。

有人听过楼主上载的现场录音后，认为那并非单纯的嘈吵，而是「尖叫尖笑」，程度更为滋扰。

不过，部分网民则认为情有可原，指楼主太大惊小怪，认为在大众烧肉店要求绝对安静并不合理，有网民更分享自身经历指出「日本人自己都好嘈」，「其实日本人食饭都系好high，可以好大声讲嘢」，又指在居酒屋或串烧店，「D日本人饮咗几杯落肚，都系会好嘈」，他们认为，将所有嘈吵行为归咎于香港人有欠公允。

「知名人士」身份惹竞猜

楼主在帖文中指涉事者为「有知名度嘅人」，引来不少网民竞猜，各种猜测甚嚣尘上：「『叫做有啲知名度嘅人』？认真失礼人！」有网民直接求问：「d有知名度嘅人即系边位，听声系女人，比D贴士好㖞。」但楼主最终都未有回应透露答案。

楼主上载的录音声带长约两分钟，开首听到一把女性高频笑声极之响亮，其后听到多名男女以高分贝广东话叠加交谈嘻戏的声音，声浪此起彼落，犹如在一个私人派对，虽然难以分辨出任何完整的对话内容，整段录音没有一刻是宁静。

