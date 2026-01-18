Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两汉大角咀街头互殴 扭打似情侣深情拥抱 一「缠绵动作」吓窒网民｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:12 2026-01-18 HKT
发布时间：11:12 2026-01-18 HKT

两名男子早前在大角咀街头发生肢体冲突，扭打期间由于动作越来越「亲密」，由动武变跳舞，又像情侣般深情相拥，一「缠绵动作」更加吓窒网民。详情见下图及下文：

两汉大角咀街头互殴 扭打似情侣深情拥抱 一「缠绵动作」吓窒网民逐张睇↓↓↓↓

网民：暴力探戈

楼主前日（16日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」以「奥运MMA，似边出电影？？」为题，上载打斗短片发帖。

现场为大角咀富多来商场对开路旁，短片开始时两人已打得激列，随身袋散落地上。拳来拳往间，靠栏杆的深色上衣男子疑打至鞋飞帽甩。拉扯、角力期间，两人的动作越见缠绵，更一度十指紧扣像在跳探戈（Tango），场面像极充满张力的双人舞。

对于两人的决战街头，网民被十指紧扣的缠绵感吓窒外，还有人觉得情况带喜剧感，笑言「似跳舞多过打交」，亦有人形容「人哋跳紧华尔滋呀」、「查查舞」甚至是「暴力探戈」、「缠绵游戏」。

网民：男亲男爱好浪漫

在越看越「甜蜜」下，更多网民将焦点放在两人过于「亲密」的互动上，笑称这根本是「男亲男爱」、「打情骂俏」、「好浪漫」。不过，也有「唔够喉」的网民批评影片「无头无尾」，并无交代事件的来龙去脉。

还是有网民认真地回应楼主「奥运MMA，似边出电影？？」的提问，指因应这场格斗，联想起《逃学威龙》、《春光乍泄》、《断背山》、《叶问》、《杀破狼》、《谈谈情跳跳舞》、《导火线》等。

资料来源：Soso Chan ＠facebook车cam L（香港群组）

相关阅读：

机场MMA｜光头佬护女大战长发男 两度打至十指紧扣 最后咁样收场

港铁牛头角站MMA 两男埋身肉搏 网民愕然：当众壁咚热吻？

沙田街头挥鞭暴力冲突 拖狗汉出脚踢单车 疑持一物鞭打单车男 网民：狗狗想做和事佬

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
28分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
18小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前