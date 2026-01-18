两汉大角咀街头互殴 扭打似情侣深情拥抱 一「缠绵动作」吓窒网民｜Juicy叮

两名男子早前在大角咀街头发生肢体冲突，扭打期间由于动作越来越「亲密」，由动武变跳舞，又像情侣般深情相拥，一「缠绵动作」更加吓窒网民。详情见下图及下文：

两汉大角咀街头互殴 扭打似情侣深情拥抱 一「缠绵动作」吓窒网民逐张睇↓↓↓↓

网民：暴力探戈

楼主前日（16日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」以「奥运MMA，似边出电影？？」为题，上载打斗短片发帖。

现场为大角咀富多来商场对开路旁，短片开始时两人已打得激列，随身袋散落地上。拳来拳往间，靠栏杆的深色上衣男子疑打至鞋飞帽甩。拉扯、角力期间，两人的动作越见缠绵，更一度十指紧扣像在跳探戈（Tango），场面像极充满张力的双人舞。

对于两人的决战街头，网民被十指紧扣的缠绵感吓窒外，还有人觉得情况带喜剧感，笑言「似跳舞多过打交」，亦有人形容「人哋跳紧华尔滋呀」、「查查舞」甚至是「暴力探戈」、「缠绵游戏」。

网民：男亲男爱好浪漫

在越看越「甜蜜」下，更多网民将焦点放在两人过于「亲密」的互动上，笑称这根本是「男亲男爱」、「打情骂俏」、「好浪漫」。不过，也有「唔够喉」的网民批评影片「无头无尾」，并无交代事件的来龙去脉。

还是有网民认真地回应楼主「奥运MMA，似边出电影？？」的提问，指因应这场格斗，联想起《逃学威龙》、《春光乍泄》、《断背山》、《叶问》、《杀破狼》、《谈谈情跳跳舞》、《导火线》等。

资料来源：Soso Chan ＠facebook车cam L（香港群组）

相关阅读：

机场MMA｜光头佬护女大战长发男 两度打至十指紧扣 最后咁样收场

港铁牛头角站MMA 两男埋身肉搏 网民愕然：当众壁咚热吻？

沙田街头挥鞭暴力冲突 拖狗汉出脚踢单车 疑持一物鞭打单车男 网民：狗狗想做和事佬