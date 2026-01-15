婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮

有女网民在网上发片发文指，在便利店目击一名婆婆手持一叠点数卡，准备付款，怀疑她正堕入骗案：「系咪有单骗案准备发生？」她直击机警的女店员力图死守婆婆棺材本，展开一列串对质，甚至大爆金句的情况。

事件引起热议，不少网民分享类似经历，大赞便利店职员，同时慨叹骗案手法层出不穷，家中长者防不胜防。

婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆一句话死守棺材本：「你个仔...」↓↓↓↓

有女网民在社交平台发帖表示：「系咪有单骗案准备发生？」根据楼主上载的相片及影片，事发地点为一间便利店，相中可见，一位身穿紫色外套、背著粉色斜孭袋、拉著一个小型卖餸车的婆婆，正站在收银台前，她手上拿著一叠点数卡，神情似乎有些不知所措。

职员劝告时 骗徒电话催促

帖文指，当时便利店的职员正极力劝阻婆婆，担心她被骗，更一度追问：「屋企人知唔知？」婆婆当时回答：「知。」最令人心寒的是，其间婆婆还接到一通电话，对方竟在电话中催促她「快啲买」。

在楼主上载的短片中，虽然未有拍到店员的样貌，但清晰录到一名女店员语气严肃地对婆婆说：「你个仔你都要认真啲，真系唔系讲笑！」有网民初时听不清楚，楼主其后解释，店员的意思是叫婆婆「要聊真啲（可能叫佢倾得深入啲）」，即是与家人深入沟通，非常用心良苦。楼主亦在留言中补充，该名「职员姐姐处理中，拖住唔帮佢比（畀）钱先」，以拖延方式保护婆婆。

网民分享心酸长者骗局：「佢坐响街角喊」

帖文一出引发回响，不少网民分享自己或身边人遇到的类似骗案，有前便利店职员表示，曾遇过一名阿叔坚称认识对方要买点数卡，但言谈间又自爆「未见过面」。

该职员于是「扮收银机连唔到线出唔到code比佢」，巧妙地阻止了交易，不过该网民透露，事件的结局却非常悲惨：「之后隔日见佢坐响D街角喊...」。

另一名网民则分享，曾在青衣城协助一名婆婆连接Wi-Fi，却发现她的WhatsApp正不断传送点数卡序号的相片给一个所谓的「契仔」，原来该名「契仔」身处新加坡，两人从未见面，骗局已持续一年半。

该网民说，尽管想为她报警，婆婆却坚决拒绝，更表示家人早已提醒过她，但她不信，婆婆最后的决定是：「如果契仔圣诞冇嚟香港揾佢，就信系诈骗。」网民呼吁：「多啲关心下家中老人家，佢哋只系缺乏一个可以经常倾诉、关心佢哋嘅人。」

网民：点数卡成长者诈骗新宠

不少网民则聚焦楼主今次目击的事件，不少网民对于婆婆陷入点数卡骗局表示不解：「其实D点数卡点用？最后可以套现返钱？」有人解释，点数卡因其匿名及难以追踪的特性，已成为骗徒常用的工具，骗徒通常会指示受害人购买大量点数卡，然后拍下序号传送给他们，再经由不同渠道套现。

网民大赞「（该使利店女）职员又几好人」，认为应「表扬呢间7仔店员」，亦有人建议应「直接999咗先」，让警方介入，但有网民亦分享遇到想阻止长者被骗有时甚为无奈，有人指家中长者「劝极都唔听」，「有时啲人要比（畀）人呃点阻都阻唔到。」

来源：kaga_ss＠Threads