北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮

不少港人为节省北上车费，都用过港铁东铁线「上水出闸再入闸」这一招悭钱大法，有网民在社交平台发文，实测后竟发现这个方法不但没有省钱，反而更贵，令他不禁怒吼：「feeling angry」（感到愤怒），其原因惹来网民热议。

北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？↓↓↓↓

所谓「上水出闸」大法，被许多北上港人奉为悭钱的「民间智慧」，其操作原理是利用港铁的「分段收费」机制：由于市区直达边境管制站的车费相对昂贵，乘客会刻意在罗湖或落马洲的前一站（上水站）先行出闸，稍等约一分钟后再重新入闸，继续余下车程。透过这个简单步骤，系统会将原本昂贵的单一长途车程，计算成「市区至上水」及「上水至边境」两段独立车程。

这位由屯马线乌溪沙站出发的网民在「沙田之友」FB专页发帖表示：「依家喺上水出闸，成人票无着数，仲要贵咗3.6%。」为了证明自己所言非虚，他更附上三张港铁收费的截图，清楚列明车费的计算方式。

从楼主的截图可见，如果由乌溪沙站直接搭到罗湖，全程车费为$33元，但如果采用分段乘搭的方式，先由乌溪沙站搭到上水站，车费为$7.7元，然后在上水站出闸再入闸，乘搭至罗湖站，车费则为$26.5元，两程车费合计为$34.2元，比直达的$33元还要贵$1.2元，换言之，刚好就是楼主所说的「贵咗3.6%」。楼主本来想悭钱，最后反而「倒蚀」，对此大感不满。

网民：你系咪外国返嚟？

帖文引来网民热议，不少网民化身「铁路达人」，直指楼主「计错数」，有网民指出问题所在，原来这个悭钱方法并非人人适用：「不嬲一入屯马线出入系冇著数，要去番（返）传统港岛九龙线先有平。」有网民补充表示，其实「沙田都冇着数㗎」，就算有也只是「平几毫子」。

网民们笑指楼主「发现新大陆」：「唔系依家㖞，好耐世纪之前已经改咗啦，你系咪外国返嚟」，有网民则化身「民间高手」提供更精明的交通路线：「我以为鸟溪沙人会系大学站落车再转807K。」「先唔理佢几多钱车费，乌溪沙有807K、287、587，市中心有87K，我点都谂唔到会有人坐屯马落大围再北上，而唔系搭巴士或者小巴大学转」。

资料显示，「上水出闸」大法这民间智慧，因出发地点不同而有不同收费，悭钱的成效因而并非必然，如对从九龙塘或港岛等地区出发的乘客来说，这两段车费的总和往往比直达车费便宜，因而能轻松省下数元。



