巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮

香港《道路交通（安全装备）修订条例》将于本月（1月）25日起实施，规定乘客在乘坐已安装安全带的巴士时必须全程佩戴，这项旨在提升乘客安全的新法规，在实施前夕于社交平台引起了广泛讨论，不少网民发挥创意，透过影片和文字分享他们对新例在实际操作层面上可能遇到的情况与疑虑。

巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战↓↓↓↓

有女网民近日在社交平台发布了一段自拍影片，以幽默方式「示范」在手持背包和购物袋、需用单手扣上安全带时的潜在尴尬情况。

她在帖文中将过程以搞笑创意方式，分解为四个步骤：「1、摸隔离屁股」、「2、手肘由腰拉到上颈」、「3、手指督隔离个胸」，最后「4、再批肘隔篱个头」。她在片中花了近30秒完成整个动作，其夸张的演绎旨在突显在狭窄座位中，扣安全带的动作或会无可避免地触碰到邻座乘客。

高手示范1秒化解邻座尴尬

影片引发不少网民留言回应，其中获得最多赞好的一则回应，来自另一位网民上载的「教学影片」，他认为楼主的示范过于「幻想」，并指出「其实人就有两只手，真系要扣条带唔会有你咁多幻想」。

在这位网民的影片中，他展示了一种截然不同的「反手」技巧，仅用一秒就干净利落将安全带从座位间隙中拉出，有效避免扣安全带时的尴尬。他形容楼主的示范是「小儿麻痺」的「幻想」，并霸气表示：「拎住个扣一拔就系，边个会好似你系到捽条带。」

网民探讨实际挑战

除了技巧示范，帖文亦引发网民聚焦于日常乘车时可能遇到的各种真实难题，展开了集思广益的讨论，最多讨论集中在巴士座位的狭窄空间。

有网民提出，若邻座乘客身型较为魁梧，要从座位间隙中找到安全带扣或有困难：「要个肥佬pat pat让开先可以摷到个扣」，有不少人亦担心因扣安全带的动作而引起误会，有人忧虑「会多咗麻甩借机摸隔离」，有人亦担心正人君子会因此被误解。不过，有网民则建议，如遇到尴尬情况，其实只要有礼貌请邻座乘客配合，应该不难化解。

有网民则关心携带婴儿或年幼子女的家长，在实际扣安全带时应如何操作，「前面孭带bb既乘客」及抱著小孩的情况，如何扣好安全带亦是一大学问。

网民又提出了不少关于扣安全带后，在搭车时遇到的实际流程问题，例如，当邻座乘客需要下车时，外座乘客是否需「除安全带让佢出？好似坐飞机咁」。另外，若需按下车钟，乘客是否应「解开安全带，企起身揿钟，再坐低，再驳返安全带」，整个流程的顺畅度和安全性也引起了讨论。

有网民指扣安全带其实非新鲜事物，「搭的士都要扣」，认为不用杞人忧天。有网民亦认为在巴士扣安全带，初时执行时，难免可能有不习惯情况出现，但久而久之，便会慢慢熟习扣安全带的流程。

研究：佩戴安全带有效减低乘客伤亡风险

《道路交通（安全装备）修订条例》将于1月25日起实施，规定在所有已安装安全带的公共交通工具上，司机及乘客必须佩戴，此次修订条例旨在加强道路安全，研究显示，佩戴安全带可分别减低司机和乘客在迎头相撞意外中死亡和重伤风险约四成和七成。违例者最高可被处罚款5,000元及监禁三个月。目前，全港约有3,500辆、即约6成专营巴士已配备安全带。

