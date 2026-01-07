被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮

深水埗一间手机维修店的店主在其Instagram上发布了一段影片，记录了两位婆婆堕入愈踩愈深的投资骗局，事件掀起网民热议，店主苦口婆心劝说，却敌不过婆婆们「有钱攞」的决心，最终只能作出一个心痛的决定，令人无奈。

被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好↓↓↓↓

店主在其IG中发片发帖表示，当日两位婆婆走进店内，焦急地要求店主帮忙「整电话」。从影片可见，其中一位婆婆身穿粉红色背心，内搭黑白间条长袖衫，另一位则身穿深色背心，她们向店主表示，手机内的投资App无法开启，导致无法取钱。

「你唔安装个程式攞唔到钱，你明唔明呀？」

店主在帖文中写道：「今日有两位街坊嚟咗揾我整电话，话啲App要认证先攞到钱。」

对话一开始，婆婆便直接道出来意：「投资𠮶啲咁样啊，我就买比特币𠮶啲，将啲钱转落去啊。」店员一听，已察觉不妥，立刻警觉地问是谁介绍，婆婆只说是「网上睇到㗎啰」。

店员随即断言：「呢个系诈骗嚟嘅。」谁知婆婆完全听不入耳，更理直气壮地反驳：「咩诈骗？佢话安装（App）咗有钱攞呀嘛，唔安装冇钱攞呀嘛！」店主在影片旁白中无奈表示：「听到呢一度，我已经知道呢一个系典型嘅投资骗局。」

苦劝婆婆全当耳边风：「果度三万银啰」

随著对话深入，骗局的细节愈见心惊，婆婆透露已「日日投资啲钱转落去」，并且已投入了「三万银」。她们深信，只要支付一笔「手续费」，便能将投资回报取回。

片中见到，眼见店员迟迟不动手，婆婆情绪开始激动，催促道：「依家要攞钱呀，你明唔明白呀？」

店员尝试解释：「都攞唔到㗎，你信我呀。」但婆婆坚持要「安装吓先，得唔得先啦」，更称骗徒要加收「30%嘅手续费」，而另一位婆婆更补充：「你再唔搞呢，再唔入钱落去呢，佢仲加落去。」

店主心知事态严重，甚至拿出新闻报导，证明这是骗局，但两位长者依然故我，坚信「呃唔呃都定咗㗎啦，而家安装返攞返啲钱出嚟先」，其中一人更抢过手机，不让店员细看，只重复著「有钱攞！你讲啊」、「我哋呢间呢就直接去商场攞钱嘅」。

幕后「团长」嘘寒问暖

在店员追问下，揭发了骗局背后由一位被称为「团长」的人在微信上操控，这位「团长」每天对婆婆嘘寒问暖，建立信任，从而诱骗她们投入更多金钱，婆婆展示的手机对话中，竟有「话要跟佢揾食㖞」的内容。

店主在旁白中痛心地说：「佢哋好似俾人洗咗脑咁样，我怕继续落去，佢哋会将所有钱都摆晒落去。」

眼见无法说服已被洗脑的婆婆，店主决定采取唯一能做的事，他在帖文中表示：「最后只能够帮佢哋铲晒所有可疑App同骗徒资讯，希望佢哋唔好继续中招。」他向婆婆们讹称手机被限制，无法认证，从而删除了所有诈骗相关的应用程式和资料。

两位婆婆显得非常失望，无奈地说：「唉，搞咗你咁耐唔得都要俾返钱你啦。」店主马上拒绝，只叮嘱她们：「你应承我唔好入钱俾人得㗎啦。」

网民激赞店主决定 叹长者「叫唔醒」

影片公开后，引起网民极大回响，大部分网民都大赞店主的行为是「无斗篷的英雄」，感谢他「救咗长者」，有网民留言：「欣赏老板的坚持不为她们安装，免她们越陷越深。」

不少网民对两位婆婆的固执感到无奈，认为她们「似乎都阻唔到依两个阿婆嘅决心」，「转个头又中招」，有网民悲观地表示：「入咗局既人好难清醒」，「佢要去死，唔阻止都无用嫁」。

店主及网民吁多关心身边长者：自己都会有老嘅一日

有网民深入分析长者容易受骗的原因：「长者一直都喺最容易被呃嘅一群...人此终会老，谂嘢会变得冇咁清晰，转数冇咁快，加埋仔女大哂有自己生活，老人家缺少咗需要嘅关心，就好容易俾人乘虚而入。」这位网民呼吁大家多给予同理心，「唔好吓吓话人废老冇得救，自己都会有老嘅一日㗎。」

店主最后在帖文和影片中亦都发出呼吁：「其实而家诈骗真系无处不在，有时候 一句关心，一个提醒，已经可以帮身边既人避过陷阱，由今日起多啲关心身边人，让爱成为最坚固嘅防线。」

来源：ezfixhk＠Instagram