少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮

一名少女昨日（5日）在社交平台发帖指，到尖沙咀应征美容院接待员，竟遇上恐怖经历，令她不禁直呼：「Cls，Ｘ，我惊到仆街到，而家仲震紧」，并呼吁所有求职者，尤其是年轻女性要格外小心，她事后更报警备案。

《星岛头条》记者在网上求职平台尝试寻找该职位时，发现相关连结已失效，显示「未能找到该职位」，似乎已被人迅速删除。

少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...↓↓↓↓

根据女事主在社交平台上载的求职广告截图，该份「紧急招聘」的兼职接待员工作，地点位于尖沙咀，时薪高达$80至$100，最引人注目的是，职位要求极低，只需中三程度、不限经验，而且标榜有加班津贴和生日假等福利。

见工变时薪$188诱入房做「美容学徒」

楼主在帖文中详细忆述了见工的恐怖经过，她被高薪吸引而应征，到达后先被对方以「登记」为由影印身份证，当时已觉得「唔对路」，其后，对方更利诱她转做时薪高达$188的「美容学徒」，楼主心想「试吓应该冇嘢」，便跟随职员进入一间房。

她形容房间内部空间「劲大」，让她感到「发生咩事系走唔到」，而最令她毛骨悚然的一幕随即发生，楼主爆粗说：「跟住最Ｘ恐怖嘅嘢系佢攞咗件校服俾我，Ｘ佢系校！服！what the fuck」，对方这时更坦白地解释，件校服是「吸客用」。

楼主惊觉事态严重，马上「借啲意去厕所」，然后以需要考虑为由，迅速逃离现场，事后她惊魂未定，坦言：「我打紧段嘢仲手震紧」。

女事主述恐怖经历：手仲震紧 有人亦险中招

在与网民的对话中，楼主透露了更多关于面试的细节，她形容该大厦「系重庆大厦咁嘅vibe」，进入单位后，先是一个看似正常的接待区，但穿过一道门后，却是一个巨大的「员工休息室」，里面再分间出多间「好似宾馆咁」的房间，这些房间灯光昏暗，「得一盏细嘅黄色灯」，窗户被布遮盖封实，气氛极为诡异。

有网民留言指：「佢呢个地址四楼定唔知几多楼系揼邪骨嘅地方」，楼主随即惊恐地回复：「就系4楼！」。另一名网民亦表示在同一天、同一地点有过「一模一样」的经历，形容「入面按摩环境完全就系宾馆咁款」，幸好自己也及时借故离开。

楼主亦透露，给她校服的是一名女性职员，而所谓$188时薪的「美容学徒」，工作是「帮客按摩10分钟+汗蒸机、刮痧机咁」，而且是「现金出粮」，目的显然是「完全唔留底」。

网民齐声讨伐 楼主勇敢报警

帖文一出，大批网民怒斥该公司「摆明要佢做妓女」，并认为「美容院要著校服吸客」的说法极不寻常，不少人提醒楼主，身份证被影印后果严重，可能会被不法之徒用作借贷，「拎去乱借财仔都大件事」，纷纷劝喻她立即报警，楼主其后更新表示已到警署备案。

有网民感叹：「90年代啲招聘陷阱，无需经验，高人工，估唔到而家仲有......」，并指出「边有咁大只蛤乸随街跳？」，提醒年轻人不要因「贪钱」而堕入圈套。

涉事招聘广告已被迅速删除

庆幸的是，楼主的帖文成功阻止了另一位本已预约翌日面试的网民，对方留言表示：「多谢你，我本身约咗听日，快啲report佢吖！！」，不少人也大赞楼主勇敢分享经历，是「大慈大悲」的行为，「提醒咗其他女仔，你做咗件好事呀」。

《星岛头条》记者根据楼主提供的资料在网上搜寻，发现该份招聘广告在搜寻引擎上仍有快取纪录。然而，当点击连结尝试进入相关的网上求职平台时，页面已显示「未能找到该职位」，有关工作已被迅速删除。

来源：Threads