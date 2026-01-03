牡丹鹦鹉「肢解」100元纸币 切口劲似缝纫痕迹 主人忧破财 网民教路烂银纸咁做有得救｜Juicy叮

有顽皮的牡丹鹦鹉「肢解」一张100元纸币，破烂部分的切口劲似缝纫痕迹。主人起初连遭肢解的部分也找不到，无法拼回一张完整钞票，担心无端端破财。幸而网民教路烂银纸咁做有得救。详情见下图及下文：

牡丹鹦鹉「肢解」100元纸币 切口劲似缝纫痕迹 主人忧破财 网民教路烂银纸咁做有得救逐张睇↓↓↓↓

楼主元旦在社交平台Threads以「牡丹鹦鹉」为题上载相片发帖，留言指「找完$冇放银包，但已经放喺tote bag（手提袋）内袋，都俾我家小鸡（牡丹鹦鹉）发现，仲要揾唔到遭肢解部分…」。

楼主换笼垫时揾到银纸尸骸

楼主接著向网民查询「系咪可以拎返去中国银行换？#真正破财」。楼主翌日在回应栏放上续集相片，指事情大反转，自爆「换笼垫时揾到嘅尸骸」。

从楼主上载的相片见到，被牡丹鹦鹉咬烂的，由中国银行（香港）发行的百元纸币，弯弯的破口附有一行整齐窿仔，像极衣车或缝纫的痕迹；受害钞票的另一边也有轻微损毁。

网民上载自家烂银纸安慰

因应这宗「鹦鹉碎钞」事件，网民都同情并安慰楼主，指事情毋须破财，因损毁的钞票都系钱，在指定条件下能换回完整的钞票（详情见下文）。

有热心网民更上载自己的烂银纸相片对照，并留言教路「拎去其中一间发钞银行就可以」。被问及「银行需要收手续费？」时，有网民回应指「唔需要」。

钞票损毁点算好 金管局咁讲↓↓↓↓

之前也有网民大呻，指廿蚊纸烂咗少少食肆都拒收。就遇上钞票被涂污或损毁情况，金管局教落市民应该咁做↓↓↓↓

在金管局facbook，局方曾以「烂银纸都系钱？」为题发帖，指出「如果银纸崩咗角、污漕咗，有轻微破损系可以继续用，但最好拎返发钞银行，当银行验证咗系真钞、损毁面积冇超过四分一、防伪特征完整，一般都会换返钱畀市民嘅」。而在金管局网站的「常见问题——纸币和硬币」部分，官方就这问题作解释——「被涂污或破损的钞票能否被银行接受及兑回钞票原值？」，指：

「一般而言，纸币上如有涂污或损毁情况，可能会出现其他市民或商户不愿接纳的情况，所以钞票持有人应尽量保持钞票完好，以保障自身利益。

如遇到涂污或损毁情况，市民可向有关发钞银行要求兑换。发钞银行会根据既定的准则来验证真钞，例如涂污或损毁程度、防伪特征是否完整，决定可否兑回原值，由于每张钞票的涂污或损毁情况会有不同，银行会个别考虑」。

金管局并在网页的「纸币冷知识」栏目下，设生动的情景题解画：

阿四：小森，头先食饭每人夹88蚊，你仲未畀返我！

小森：你睇下啦，我银包得返一张「红衫鱼」，上面仲崩咗一个角，唔畀得你。

阿四：银纸烂咗都系钱，点解唔畀得我？

小森：你有所不知，损坏咗嘅纸币系有可能唔被接受做法定货币㗎。

阿四：如果唔觉意收到张霉霉烂烂嘅银纸，咁点算好？

小森：崩咗角、污漕咗嘅银纸仍然用得㗎，但如果你觉得唔顺眼，最好都系拎返发钞银行回收。一般嚟讲，银行会验证张银纸系咪真钞、损毁面积有冇超过1/4、防伪特征系咪完整，无以上问题就可以兑返钱。

