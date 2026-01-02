新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮

马会明日（1月3日）举行六合彩新年金多宝搅珠，设7500万元金多宝，若以每注10元计算，头奖彩金有机会高达1亿元。六合彩刀仔锯大树，运气，话嚟就嚟。一名好彩数的六合彩新手两年7度中奖，并无私地在网上分享厕所落注的独门幸运心得，特别提醒落注时必须要去一种特定厕所。详情见下图及下文：

新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮逐张睇↓↓↓↓

电脑飞中4个字

楼主上月30日在社交平台Threads以「六合彩」为题上载手机截图发帖，留言指「其实我都系2023年开始先买六合彩，唔系期期买，40蚊都中过四／五次？ $640今次系第二次，两次都喺同一个商场厕所落注😅都系开奖当日买，重点系两张都系电脑（飞），我甚至无咩睇过系咩号码😑」。

楼主补充「然后，我Google过都有啲人喺厕所落注中巨奖」，并好奇向网民查问「🤣唔知大家喺边度落注而中奖同埋买咗几多年六合彩，中过几多次奖呢？」。

楼主上载手机app的投注户口投注截图，其中上月28日搅珠的一期（中奖号码为7、10、11、19、25、30，特别号码45），楼主其中一张电脑飞中4个字（7、10、11、25），五奖派固定奖金640元。

楼主重申：要去商场厕所

回应的网民有样学样，跟风「好，学你喺厕所买🤣」，获楼主热心提醒「要去商场厕所🤣🤣🤣🤣」。对于有网民自嘲为「一蚊都无中过嘅人路过」，好彩数的楼主也送上「加油！」祝福。

另一位网民则分享了类似的经历，表示自己「早两年开始期期买😮‍💨同你一样中过5次40蚊、2次$640，都系买开𠮶几个冧巴😮‍💨唔知几时中到头奖毕业呢😮‍💨」。楼主也分享想法，指「我全部电脑（飞）😑唔使烦，命里有时终须有🤣。我系金多宝先买的」。

对于有网民提到「四年班开始帮老豆划六合彩，真系买就18岁，都好多年喇」时，楼主想当年地怀旧一番，表示「90s（90年代）报纸档好多六合彩玩具🤣细个有好几只，跟住𠮶个结果填🤣」。

资料来源：hayleychoi＠Threads

