18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮



一名2008年元旦零时零分出生的「元旦BB」，今日（31日）在18岁生日前夕，在社交平台Threads发了首个帖文，分享了自己当年出世的亚视新闻片段，引来网络集体回忆，有网民追问都市传说指08年元旦BB获赠「迪士尼终身入场证」，「系咪就系你？」

18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高↓↓↓↓

这位18年前的「元旦BB」今日（31日）凌晨时分，在社交平台发首个帖文，姓周的他写道：「原来不知不觉咁就18年啦 ，睇返以前自己出世嘅新闻，突然觉得好癫，多谢阿爸阿妈咁多年嘅照顾，听日正式成人啦。」

18年前亚视新闻片段出土 「眼蒙蒙BB」变准成人

从楼主上载的2008年亚视新闻片段可见，当年的新闻报导形容BB「眼蒙朦」，虽然被大批传媒包围，但「依然系爸爸妈妈嘅怀抱下瞓得好甜」。报导指，这位周姓BB仔重3.46公斤，比预产期早一星期出世，是「周生周太的第一胎」。

从极具年代感的新闻片段中，可以看到BB仔眼仔紧闭，头发浓密，在爸爸的怀中安睡，而周太则在病床上受访，一脸幸福喜悦，新闻报导引述周太表示「估唔到BB会系元旦日出世」。

网民集体回忆涌现：我哋睇住你出世！

这个充满情怀的帖文，瞬间触动了网民的神经，不少人惊呼时光飞逝，更表示对这段新闻有印象：「细个嘅传统系每年一月一日都会坐喺电视机前面等元旦BB嘅报导，你呢段报导我应该都有睇过」，更有看著他「出世」的网民留言：「18年前我都有份见证你出世，咁快18年，仔仔已成人了。」

有网民感叹：睇完你段嘢都觉得癫，2008都已经18岁」、「啊啊啊2008年出世嘅人已经18岁，已经识玩threads啊啊啊」。

网民求证都市传说：迪士尼终身证幸运儿系你？

不少网民留言预先祝福楼主生日快乐，又称赞他「出世第一日就上电视，真系赢咗99.99%香港人」，有人开玩笑问他「而家仲系唔系眼蒙蒙？」、「而家几多公斤？」。

网民的好奇心也大爆发，焦点落在一个有关元旦BB的都市传说，有网民留言忆述道：「我好记得当年果日新闻有讲，迪士尼派咗个代表嚟送咗张终身入场证比（畀）当日出世既bb，系咪就系你？」该网民更再言之凿凿补充：「我仲记得个妈咪系短头发。」这一特征与阵年新闻片段中楼主的妈妈发型似乎有几分相似。

这一追问引来不少人好奇楼主是否就是那位幸运儿，然而楼主对此问题选择沉默，「零反应」让悬念不减反增，给了网民无限的想像空间，有网民再追问「元旦BB」收到各种礼物的「福利」，又好奇又羡慕地说「一出世就上电视，有礼物收」，「好想知果封利是几多钱？」，不过楼主对此均继续保持神秘未作回应。

来源：chau_yuhin＠Threads