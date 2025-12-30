港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮

港人北上热潮有增无减，有港男在社交平台发帖，大呻近日在深圳一间采耳店的不愉快经历，怀疑自己被当「水鱼」㓥，事后悔恨当时做错一步，以致怀疑被技师以一招，将原本60元人民币的采耳服务，变成坐地起价4倍的天价收费。

港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」↓↓↓↓

有网民在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖表示，早前已在一个网上平台上，以人民币59.6元（约港币66.6元）购买了深圳一间采耳店的服务，该店位于深圳南山区一个知名商场内。

从楼主上载的截图可见，该店在平台获收录约2年，有4.2分的好评，店舖装潢光鲜，设有玻璃门墙，门面簇新。

楼主在帖文中表示，他在享受服务时，一位被形容为「𠮶样生得好似苗侨伟」的男技师，在采耳途中突然表示楼主的耳屎太多，要求额外再收取人民币200元（约港币223.34元）才肯继续清理。楼主在帖文中无奈表示：「因为𠮶时已经系夜晚，为咗赶返香港而被迫妥协畀钱。」最终，一个原本不足60元的采耳服务，连同额外收费，总共花费了近人民币260元。

网民：摆明㓥客应即时走人

帖文引来大批网民留言，不少人认为收费极不合理，直言「好贵wo，正常采耳收80（元）-100（元）」，「采耳挑走耳屎要另外收费，真系奇闻」。有网民指出：「因为你系香港人，水鱼点唔㓥」，认为楼主当时不抗议，只会令更多港人受骗，楼主则回复指，公开事件就是希望「话俾大家听唔好去帮衬呢间黑店」。

不少网民认为楼主当下的处理方法不当，纷纷表示「梗系唔好俾$200啦，即走唔好继续做」、「为咗赶返香港应该系直接埋单走人」。对此，楼主亦坦承后悔，直认自己「衰在心急」及「细胆」，并表示「下次我直接退钱走」。

有网民亦分享类似中伏经历，指采耳店收费「逐项逐项计」，充满「隐性收费」，最后表示「今次当买个教训，以后都唔会再去采耳」。

楼主亦忠告网民，若耳道真的不适，应直接「去三甲医院挂号睇医生就得」，以免堕入消费陷阱。

不过，亦有网民提出另一种可能性，质疑楼主的情况是否属于「耳结石」，该网民指出，处理耳结石的收费本身就较昂贵，「唔可以当普通计算，仲贵过200（元）一次」，并非单纯的采耳，但楼主回应指，他认为自己的情况「应该唔算」，只是「撩个粒耳屎好大粒」。