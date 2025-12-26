邻居装天眼对正门口 马鞍山居屋户惊出入无私隐 网民一原因唱反调：要多谢佢｜Juicy叮

有居屋住户因为邻居在门外安装了天眼而感到浑身不自在，担心其日常出入皆被摄录，私隐遭到侵犯。详情见下图及下文：

邻居装天眼对正门口 马鞍山居屋户惊出入无私隐 网民一原因唱反调：要多谢佢逐张睇↓↓↓↓

网民：未必系长期录影

匿名的楼主本月在facebook群组「马鞍山人和事」上载相片发帖，向网民征询意见「请问各位这是闭路电视？居屋隔离装喺门口，如果系，对住我门口一出入佢影晒？」。

对于楼主担心私隐被邻居侵犯，有网民直言「闭路嚟，系会睇到晒㗎」，并指出「宜家好多人屋企大门嘅防盗眼都系CCTV嚟，仲可以录埋声音添！」；不过也有网民安抚楼主，指「未必系长期录影」、「这是可视门铃，不按钟不会启动！勿担心」。

有网民补充「对讲机+CAM门钟，睇设定，但多数有人㩒钟先会开机，我都有装，但我会同隔离屋讲声，我装系因为成日唔喺屋企，要睇啲送货嘅有冇送足嘢」。

网民：直情要多谢佢

不过，不少网民反而认为邻居此举对楼主有著数，因天眼在防盗方面具有积极作用，有人举例指，有朋友「俾变态佬偷鞋，就系靠邻居呢个影得清清楚楚先捉到人，自己门钟佢一踎低根本睇唔到」，或者「有朋友就用咗佢，佢发现到有人喺对面怀疑爆格，每户都经过看下，之后通知对面隔离，都拍摄到同一个人」。

不少人对此和应，认为「佢反而帮到你㖞」、「帮你睇门口几安全」、「直情要多谢佢」、「其实对大家都好，不用想多」、「几好呀，你屋企出事，可以问对面影唔影到，保障埋你」。甚至有网民催促楼主：「你都装」。

网民：或者有一日人哋个门钟救咗你

至于私隐问题，有网民则建议「如果影晒你屋企，可以同对面沟通下，我自己就摆喺唔会影对面全屋嘅方向」。同时，也有人认为「影住又点？你会唔著衫裤行出门口？」、「咪系，惊乜。」，认为毋须过度担忧。

有人更加想当年称：「以前家家户户都好融洽，而家呢好似惊咗人咁样，装个门钟就以为人哋想监视你，或者有一日人哋个门钟救咗你呢」。

